Vnitro chce kvůli výtržnostem na stadionech urychlit vznik databáze problémových fanoušků

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce mít do konce roku hotové základy systému, který by odhalil problémové fanoušky na sportovních stadionech. Reaguje tak na výtržnosti během nedávného zápasu fotbalistů Sparty a Plzně. Při něm začaly na stadionu na pražské Letné létat světlice a dělbuchy. Několik diváků pyrotechnika poranila a museli je ošetřit záchranáři. Praha 16:24 19. 3. 2019

Jednotná databáze problémových fanoušků by fungovala tak, že by shromažďovala informace o lidech, kteří mají například zákazy vstupu na stadiony.

Byly by v ní i záznamy, které si o výtržnících vede Ligová fotbalová asociace (LFA). Takoví lidé by se posléze vůbec neměli na stadion dostat.

„Myslím, že jsme schopni kostru databáze mít v řádu měsíců. Potom přijde druhá fáze - vymahatelnost, a to už jsou investice ze strany klubů. Bavíme se o kamerových systémech, které jsou schopny rozeznávat tváře,“ poznamenal ministr vnitra.

Letitá jednání

Představoval by si, že by to na sportovních utkáních z hlediska bezpečnosti v budoucnu vypadalo například jako ve Velké Británii.

To podle něj bude vyžadovat i klubové výdaje, o čemž je připraven s vedením týmů jednat. Zatím však neuvažuje o finanční výpomoci klubům z vládních či veřejných prostředků.

O databázi problémových fanoušků se hovoří od roku 2014. Skupina se v úterý dohodla, že urychlí její vznik.

„Vydáme v rámci ministerstva vnitra pokyn, aby v případě, že budou ukládány v rámci přestupkového řízení zákazy vstupu na sportovní utkání, byly tyto informace neprodleně přenášeny do databáze, což se dnes neděje,“ řekl Hamáček.

Z centrální databáze bude možné údaje exportovat do databáze klubových zákazů vstupů.

Změny pro ostrahu

Do zákona o soukromých bezpečnostních službách, který je prý téměř hotový a připravený k předložení vládě a Poslanecké sněmovně, by chtěl Hamáček zapracovat některá opatření.

Bezpečnostní agentury by tak například měly být v budoucnu certifikované, aby bylo jasné, že splňují všechny standardy a jejich zaměstnanci dokážou zabránit násilí nebo výtržnostem.

„Bavili jsme se i o variantě určité certifikace bezpečnostních služeb, že by tam byly nějaké kvalitativní a kvalifikační požadavky na pořadatelské služby, které mohou na stadionech fungovat. A aby byla větší i oprávnění pro pořadatele, třeba v rámci konání jednotlivého utkání - aby mohli dělat osobní prohlídky, legitimovat problémové fanoušky a tak dále,“ řekl po jednání předseda LFA Dušan Svoboda.

Na stadionech Sparty, Slavie, v Plzni a v Ostravě podle něj chtějí pilotní projekt databází spustit v testovacím režimu už od příští sezony. Zmíněné stadiony už mají dobrou infrastrukturu a kamerové systémy.

Sankce za pyrotechniku

Hamáček by chtěl také zpřísnit sankce za použití pyrotechniky na stadionech.

Během již zmíněného zápasu mezi Spartou a Plzní začaly létat světlice a dělbuchy mezi sektorem plzeňských fanoušků a sousedící tribunou, na níž byli sparťanští diváci.

Pyrotechnika zranila tři lidi, ošetřovat je ještě během zápasu museli záchranáři. Rozhodčí pak museli zápas přerušit a těžkooděnci sektor fanoušků vyklidili. Muži, který světlice házel, hrozí až deset let vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Oba týmy už potrestala Ligová fotbalová asociace, která jim vyměřila statisícové pokuty.