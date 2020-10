Až deset tisíc kontrol denně. Ministr Hamáček popsal, jak policisté hlídají nošení roušek

V poslední době se množí zprávy o tom, že lidé nedodržují vládní nařízení. Například v restauraci nenosí roušky a nerespektují rozestupy. Také Svaz cestovního ruchu upozorňuje, že narůstá počet agresivních zákazníků, kteří odmítají nosit ústenky. Na kolik při podobných případech zasahuje policie a bude se na ně i v budoucnu více zaměřovat?

Policie už zasahuje. Těch kontrol je kolem tisíce denně, v posledních dnech se to blíží i k desetitisícům za den. Zatím je drtivá většina těchto případů porušení nařízení řešena domluvou. Zejména výzvou k nápravě, aby si člověk roušku nasadil. V naprosté většině to funguje. Pokud je tam nějaký problém, tak může být uložena i bloková pokuta. V několika desítkách případů už taková pokuta uložena byla.

A to v jaké výši?

To je na uvážení toho policisty na místě. Limit je tam 10 000 korun.

Změní se to nějak s nouzovým stavem?

Toto ne. Bude to platit i mimo nouzový stav za předpokladu, že to kontrola opatření je kontrola ministerstva zdravotnictví v rámci boji proti covidu. Kontroly budou probíhat i nadále.

A soustředíte se i na další oblasti spojené s vládními kroky? Například jeden pražský klub oznámil, že navzdory zákazu nočního provozu bude po půlnoci natáčet studentský film, takže by příslušné nařízení mohl obejít.

Přímo s tímto klubem nebo s majitelem proběhl pohovor a já věřím, že si to nechal vysvětlit. Protože jinak by mohla zasáhnout policie.

A jak to bude s případnou kontrolou venkovních akcí, kde nemá být pohromadě více než 20 osob, popřípadě těch vnitřních, kde je limit 10 osob?

To je na policii, která to bude kontrolovat a v případě potřeby bude udělovat pokuty nebo přidávat příslušné organizátory do správního řízení.

Možná tam, kde je to nějak institucionálně zaštítěné, tak bych předpokládal spíše respektování pravidel, ale co s takovými neorganizovanými setkáními svolávanými ad hoc?

To bude vždy na posouzení policisty na místě, jak danou situaci vyhodnotí. Samozřejmě ale doufám, že lidé mají rozum a není jejich cílem se nakazit. Stačí se podívat na některé příběhy, jak ta nemoc probíhá, které jsou k dispozici ve sdělovacích prostředcích. Věřím, že nikdo nechce strávit následujících 14 dní na ventilátoru a že to lidé pochopí.