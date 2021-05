Hamáček do Moskvy letět chtěl, výměnu Vrbětic za Sputnik šéf tajné služby nepotvrdil, líčí poslanci

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun potvrdil, že se na schůzce v polovině dubna debatovalo o cestě vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Vyvrátil ale, že by předmětem byla možná výměna informací o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. „Toto v žádném případě nebylo potvrzené,“ řekl pro server iROZHLAS Josef Hájek (ANO), člen sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Potvrdili to i další členové. Praha 16:22 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánoval „výměnu mezinárodního skandálu“ kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Měl o tom podle webu hovořit na schůzce na ministerstvu vnitra 15. dubna, které se zúčastnili český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Pan ředitel Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně nepotvrdil, že by byla tato cesta do Moskvy předmětem výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice,“ řekla po jednání Jana Černochová (ODS), místopředsedkyně sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

„Bylo potvrzeno, že schůzka se konala, že pan Hamáček tam řešil nákup Sputniku. Rozhodně tam neřešil, to jsme měli potvrzené, že by tam docházelo k nějakým dohadům o tom, jestli do toho nezapojit tuhle agendu, která se týkala Vrbětic,“ popsala poslankyně.

Také podle dalšího člena komise Josefa Hájka (ANO) se na výboru nepotvrdilo, že by chtěl Hamáček vyměnit ututlání Vrbětic za milion vakcín Sputnik V, jak to předestřel server Seznam Zprávy. „Toto v žádném případě nebylo potvrzené. Informace, že by plánoval cestu do Ruska za zamezení stop, nezazněla. Takovou kombinaci na jednání 15. dubna neřekl. Sdělení pana Kroupy tam nebylo potvrzené,“ přiblížil Hájek.

Plánovaná cesta

Podobně pro server iROZHLAS.cz popisoval dění na jednání výboru i pirátský poslanec Jan Lipavský. Diskuse ovšem upevnila jeho názor v další věci: že Hamáček cestu do Moskvy skutečně připravoval. „Už dva týdny tady říkám, že cesta nebyla fingovaná. Informace, které zazněly, mě utvrdily v tomto tvrzení.“

Také předseda komise Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že nemá pochybnosti o tom, že Hamáček chtěl do Moskvy letět a že nešlo o zastírací manévr, jak vicepremiér a šéf ČSSD tvrdil po zveřejnění informací, že podle vyšetřovatelů stáli za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 ruští agenti GRU. Není to podle něj v souladu s tím, co bylo řečeno dříve. Beroun podle něj cestu do Ruska v kontextu doby označil za nesmyslnou.

„To panu vicepremiérovi Hamáčkovi zcela jistě na schůzce také řekl. Další věty, které by nějakým způsobem dosvědčovaly nějaký plánovaný handl, nejsme schopni potvrdit, protože takové věty se k našim uším nikdy nedostaly,“ podotkl Rakušan.

Komise v usnesení mimo jiné žádá Hamáčka, aby veřejnosti a orgánům sněmovny pravdivě vysvětlil motivy k plánování cesty do Ruska. Členové navíc trvají na tom, že podíl GRU na výbuchu je nezpochybnitelnou a podloženou skutečností. Vyzvala vládu, aby požadovala po Rusku adekvátní náhradu za škody na majetku a ztráty životů dvou občanů. Žádá také vládu, aby předložila návrhy kandidátů na členy orgánu, který by byl druhým stupněm kontroly zpravodajských služeb.

Okolnostmi Hamáčkovy neuskutečněné cesty do Moskvy se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Hamáček informace serveru popírá a plánuje se bránit soudně i trestním oznámením, server na svých informacích trvá.