Hamáček k setrvání ČSSD ve vládě: Nechci být obviňovaný, že jsem udělal druhý rok 1948

Předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček odmítá, že by byl slabý politik, kterému chybí odvaha odejít z vlády. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz řekl, že byl na konec ve vládě kvůli tři měsíce trvajícímu sporu o ministra kultury připraven. „Byl jsem přes léto smířený s tím, že já i ČSSD odcházíme,“ řekl. Situaci podle jeho slov vyřešil Michal Šmarda, když se kandidatury na post sám vzdal. Praha 10:15 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„A možná paradoxně by mi to ani tak lidsky nevadilo,“ prohlásil Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz. „Měl jsem část věcí odvezených,“ dodal. Jeho rozhodnutí odejít měl změnit právě Šmarda, kolem jehož osoby se spor v posledních týdnech točil.

Prezident Miloš Zeman totiž Šmardovo jméno na post šéfa resortu kultury komentoval s tím, že nemá dostatečné zkušenosti, a Šmardu nejmenoval. „Zavolal mi a řekl, že už nechce být kandidátem ČSSD. Tím nás postavil do zcela nové situace,“ vysvětlil Hamáček.

Babiš: Prezident mě v minulosti podpořil, nikdy ho nepodrazím, jak to udělala ČSSD Číst článek

Těžko by se pak podle něj vysvětloval odchod, který sociální demokraté plánovali. Že by Šmardu do něčeho nutil nebo po něm vzdání se kandidatury chtěl, odmítl. „Nepřemlouval jsem ho, z našeho telefonu jsem pochopil, že toho má už plné zuby.“

Zároveň je Hamáček přesvědčený, že setrvání v koalici je pro ČSSD lepší variantou. „Nechci se dostat do situace, abych byl obviňovaný, že jsem udělal druhý rok 1948,“ prohlásil s odkazem na rok, kdy sociální demokraté svou demisí umožnili nástup Klementa Gottwalda.

Kdyby jeho strana „vyklidila pole“, mohl by na její místo nastoupit někdo „podstatně horší,“ polemizoval v rozhovoru.

Chování Miloše Zemana ho prý nepřekvapuje. „Možná jsem podcenil ochotu Andreje Babiše to všechno snášet.“ Původně měl Hamáček podle svých slov pocit, že si Babiš zakládá na tom, že je silný lídr, který k prezidentovi chodil se s tím, že vše vyřeší. „A pak stál na tiskovce a neměl co říct.“

Z vládní krize podle něj premiér nic nezískal, naopak to byl prezident, kdo si přilepšil. Ministrem kultury byl nakonec jmenován bývalý ministr zahraničí a člen ČSSD Lubomír Zaorálek. I díky tomu, že se jedná o zkušeného politika, Hamáček věří, že dokáže premiérovi vzdorovat. „Zvládal by to velmi dobře i Michal Šmarda. A Luboš to zvládne určitě taky,“ dodal.