Hamáček: Radost z toho nemám, ale Staňka kvůli personálním změnám odvolávat nebudu

Šéf ČSSD Jan Hamáček nemá podle svých slov v plánu odvolat Antonína Staňka (ČSSD) z postu ministra kultury. Uvedl to pro iROZHLAS.cz. Výměnu Staňka žádají zástupci kulturních institucí a někteří umělci kvůli spornému odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Vysvětlení požadují také špičky ČSSD – statutární místopředseda strany Roman Onderka a nově i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Praha 13:09 29. dubna 2019

„Nemám v plánu měnit ministra kultury. Důvody, proč odvolal ředitele dvou významných institucí, mně osobně vysvětlil. Ze vzniklé situace však radost nemám,“ napsal v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Staněk vyčítá exšéfovi olomouckého muzea Středoevropské fórum. ‚To jsem nebyl ve funkci,‘ reaguje odvolaný Číst článek

Bude tak podle svých požadovat, aby Staněk situaci rychle řešil. „Očekávám, že Antonín Staněk v nejbližší době představí komise, v nichž zasednou nezpochybnitelní experti, kteří vyberou nové ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc,“ doplnil.

Staněk dvojici ředitelů Jiřího Fajta a Michala Soukupa odvolal před Velikonocemi. Zdůvodnil to ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými a manažerskými pochybeními.

S tím ale nesouhlasí zástupci kulturních institucí a někteří umělci, podle nich jednání Staňka připomíná praxi normalizačního období před rokem 1989. Za odvolání ministra tak dokonce sepsali dokonce petici. S petenty se chce sejít také premiér Andrej Babiš (ANO).

ČSSD chce vysvětlení

Za neprofesionální v neděli označil jednání Staňka také statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle něj by měl ministr svůj krok vysvětlit stranickému grémiu. Podobně v pondělí hovořil také další místopředseda a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Než budeme dělat nějaké závěry, já bych rád, a myslím, že i celé vedení, slyšel důvody, které pana ministra vedly k těmto krokům, na základě čeho ty změny dělal. Já bych rád dal prostor panu ministrovi, aby se k tomu mohl vyjádřit,“ řekl Petříček novinářům.

Kdy by se grémium ČSSD mohlo sejít, zatím není jasné. Staněk byl v posledních dnech s prezidentem Milošem Zemanem v Číně, od úterý se chystá na tři dny do USA a poté pojede do Francie. Onderka zároveň uvedl, že v pondělí se určitě grémium nesejde. „Jednání svolává předseda,“ napsal Onderka ČTK.

Staněk v neděli uvedl, že důvody pro odvolání obou ředitelů už vysvětlil Hamáčkovi, který vysvětlení přijal. Je ochoten vysvětlení podat i vrcholnému orgánu ČSSD.