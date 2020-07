‚Hamáček mi do očí nikdy nic neřekl, je to politika,‘ brání se ministr Vojtěch kritice šéfa ČSSD

Na veřejnosti kritikou šéfa zdravotnictví nešetří, když ale dojde řeč na jeho možné odvolání, drží se zpátky. Takový je postoj ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který měl vůči krokům svého vládního kolegy Adama Vojtěcha (za ANO) v boji proti koronaviru opakovaně výhrady. Naposledy to byl víkendový spor o chytrou karanténu. „Pan premiér taky občas říká něco, co si myslí o našich ministrech,“ zdůvodňuje výpady Hamáček. Doporučujeme Praha 7:15 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) kritikou vládního kolegy Adama Vojtěcha (za ANO) podle politologa Lukáše Jelínka vyrovnává skóre | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„My žádné personální požadavky uplatňovat nebudeme. To je otázka na hnutí ANO,“ řekl Hamáček pro iROZHLAS.cz na dotaz, jestli bude tlačit na razantní řešení v podobě výměny Vojtěcha v čele ministerstva zdravotnictví. Šéf vnitra totiž svého vládního kolegu kritizuje kvůli počínání během koronaviru opakovaně, například kvůli nákupům ochranných pomůcek.

Naposledy to bylo během uplynulého víkendu, když namítal, že chytrá karanténa, která má pomáhat hygienikům s trasováním kontaktů nakažených lidí koronavirem, nefunguje tak, jak má. Požadoval proto, aby se jejího řízení opět ujala armáda. Vojtěch měl podle Hamáčka „přiznat, že mu to nejde“. Nikdy ovšem nezašel tak daleko, že by otevřeně požadoval Vojtěchovo odvolání.

Hamáček to zdůvodňuje dohodou v koalici i tím, že výtkami mířeným naopak na sociálnědemokratické ministry nešetří ani Babiš.

„Pan premiér taky občas říká něco, co si myslí o našich ministrech,“ argumentoval dále Hamáček. „My jsme se ale dohodli, že tohle je v kompetenci dané strany, která nominuje,“ uzavřel.

Vojtěch: Je to politika

Vojtěch navíc tvrdí, že od Hamáčka napřímo nikdy žádnou kritiku kvůli zvládání koronavirové krize neslyšel. „Mně nic do očí neřekl ani jednou,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz. Posílá prý jen vzkazy před média. Vojtěch to proto označuje za politickou hru.

„On už takhle do médií mluvil několikrát,“ pokračoval na dotaz, jestli si to s ním bude chtít na vládě vyříkat. „To je jenom politika, nemá to žádnou věcnou podstatu,“ zdůvodnil, proč nad tím spíše jen mávne rukou.

Chytrá karanténa Chytrá karanténa umožňuje zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, třeba za pomoci dat z mobilních telefonů. Armáda už projekt v minulosti vedla, než vedení v květnu převzalo ministerstvo zdravotnictví.

Politolog Lukáš Jelínek mediální přestřelky vysvětluje tím, že Hamáček se výtkami vůči Vojtěchovi snaží spíše vyrovnávat skóre kvůli častým útokům Babiše proti ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD).

„Myslím si, že Hamáček není v tom volání po Vojtěchově odchodu důsledný záměrně. Že se mu jeho slabost vlastně hodí,“ popsal expert z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. „A že jde jenom z Hamáčkova pohledu o to, aby bylo vidět, že slabší kusy mají ve svých řadách spíše ministři za ANO než za sociální demokracii,“ pokračoval.

Hamáčkova kritika má ale podle Jelínka současně i racionální základ. „Hamáček má dlouhodobě dojem, že ministr Vojtěch je nedůsledný a že hodně věcí za zdravotnictví muselo řešit vnitro nebo krizový štáb,“ doplnil.

Hamáček se do Vojtěcha v nedělním pořadu televize Prima Partie pustil kvůli řízení chytré karantény. Chtěl, aby ho opět převzala armáda. Vojtěch se ale postavil proti s tím, že hlavním garantem má být ministerstvo zdravotnictví.

Nakonec na chytrou karanténu dohlédne nový centrální orgán, který povede premiér Babiš. A Vojtěch s Hamáčkem tam budou s ním.