Hamáček: Žádného výměnného obchodu jsem se neúčastnil, šlo o zajištění bezpečnosti Česka

Vyměnit dodávky ruské vakcíny Sputnik V za ututlání výsledků vyšetřování výbuchů ve Vrběticích. Takový plán měl podle serveru Seznam Zprávy vyřknout vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 15. dubna na schůzce s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek. A to měl být údajně i pravý důvod chystané cesty do Moskvy. Hamáček to v rozhovoru pro Radiožurnál popírá. „Bude to další zdroj pro dezinformace," tvrdí ministr vnitra.

Server Seznam Zprávy v úterý informoval o schůzce, na které jste měl navrhovat, že poletíte do Moskvy a pokusíte se kauzu Vrbětice „vyměnit“ za milion dávek Sputniku V a setkání Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze. Můžete to potvrdit? Je to pravda?

To, co uvedl server Seznam Zprávy, jsou absolutní spekulace a lži. Odmítám, že bych byl účasten výměnného obchodu. Mohu potvrdit, že na ministerstvu vnitra v tom týdnu před vyhoštěním ruských diplomatů probíhaly schůzky, které se týkaly zajištění bezpečnosti České republiky. Na těch schůzkách byli ředitelé bezpečnostních složek. Byl tam nejvyšší státní zástupce, byl tam velvyslanec v Moskvě.

Jediným tématem bylo, jak dopadne kauza Vrbětice na bezpečnost státu a jak ochránit zájmy České republiky. V té době jsme věděli, že část informací o kauze mají už k dispozici média a hrozí jejich únik. Nedává proto vůbec smysl, abychom v takové situaci uvažovali o jiných alternativách. V žádném okamžiku na jednáních nebyl na stole jakýkoliv výměnný obchod.

Takže jsou to absolutní spekulace. Nikdo z účastníků schůzek to nepotvrdil a ani to potvrdit nemůže. Bohužel takové spekulace velmi poškozují zájmy České republiky a velmi nahrávají někomu jinému.

Stále trváte na tom, že oznámená cesta do Moskvy byla součástí přípravy na zveřejnění celé kauzy Vrbětice?

O celé kauze jsme věděli od 7. dubna od výboru pro zpravodajskou činnost. Hned ten den jsem kontaktoval pana velvyslance Vítězslava Pivoňku s tím, že je třeba, aby se co nejrychleji dostal do České republiky. K tomu sloužila celá debata o cestě.

Kauza Vrbětice 6. dubna – Ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se schází s šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou dozvídá se poprvé o kauze Vrbětice. Řekl to v rozhovoru pro DVTV.

– Ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se schází s šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou dozvídá se poprvé o kauze Vrbětice. Řekl to v rozhovoru pro DVTV. 7. dubna – Hned v 7 hodin ráno zasedá vládní výbor pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza Vrbětice se poprvé oficiálně řeší na vládní úrovni.

– Hned v 7 hodin ráno zasedá vládní výbor pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza Vrbětice se poprvé oficiálně řeší na vládní úrovni. 12. dubna – Jan Hamáček ohlásil cestu do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V. Později uvedl, že měla být součástí operace Vrbětice.

– Jan Hamáček ohlásil cestu do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V. Později uvedl, že měla být součástí operace Vrbětice. 13. dubna – Jan Hamáček objednává vládní letoun do Moskvy, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Současně ten den prodělal lehký kolaps.

– Jan Hamáček objednává vládní letoun do Moskvy, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Současně ten den prodělal lehký kolaps. 14. dubna – Hamáček oznámil, že pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli Prahu jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina. Současně potvrdil cestu do Moskvy.

– Hamáček oznámil, že pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli Prahu jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina. Současně potvrdil cestu do Moskvy. 15. dubna – Klíčová schůzka Jana Hamáčka s velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek, na které měl Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánovat výměnný obchod.

– Klíčová schůzka Jana Hamáčka s velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek, na které měl Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánovat výměnný obchod. 16. dubna – Premiér Andrej Babiš (ANO) obdržel zprávu BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

– Premiér Andrej Babiš (ANO) obdržel zprávu BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. 17. dubna - Premiér Andrej Babiš (ANO) na mimořádné tiskové konferenci informuje veřejnost o tom, že obdržel informace „o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země“.

S odstupem času soudím, že to nebylo ideální řešení. Ale bylo to řešení, které umožnilo účast pana velvyslance Pivoňky v České republice na jednáních, o kterých jsem hovořil. A to, co sepsal pan Janek Kroupa (investigativní reportér a autor článku – pozn. red.), jsou opravdu neuvěřitelné spekulace.

V Moskvě asi mají velkou radost, protože to bude další zdroj pro dezinformace. V žádném momentě jsem ale nedělal nic proti zájmům České republiky. Myslím, že to potvrdí všichni ti, kteří se mnou v té době byli v kontaktu.

Na cestě vás měl doprovázet bývalý předseda slovenské Národní rady Andrej Danko. Proč jste ho do svého plánu zapojil?

Potřeboval jsem zajistit schůzky v Moskvě a on tam má lepší kontakty než já. Otevřeně řečeno: mě celá věc stála přátelství s Andrejem Dankem. Má pocit, že byl nějakým způsobem zneužit. To mě samozřejmě mrzí, ale od začátku jsme všechno dělali proto, aby kauza nepoškodila Českou republiku.

Schůzky se zpravodajci

Část opozice požaduje vaši rezignaci. Vláda by také podle ní měla podstoupit hlasování o důvěře. Co na to říkáte?

Přijde mi absurdní, že kolegové z opozice poté, co všechny výbory v Poslanecké sněmovně, kde jsme na uzavřených jednáních ty věci vysvětlovali – a jsou dokonce i usnesení, která děkuji ministerstvu vnitra, jak tu situaci zvládlo – tak teď na základě jednoho článku, na základě spekulací pana redaktora Kroupy chtějí reakce stran vlády. Vláda tu situaci zvládla a zvládla ji dobře. Je to úspěch bezpečnostních složek České republiky. Takovéto nesmyslné spekulace akorát poškozují naši zemi v zahraničí.

Doufáte tedy, že účastníci schůzky potvrdí, že se nejednalo o výměnném obchodu, jak tvrdí Seznam Zprávy…

… jednat se o něm ani nemohlo, protože je to nesmysl. A určitě, pokud se zeptáte těch, kdo na schůzce byli, tak se vám k tomu vyjádří.

Kdo se těch schůzek účastnil?

Pan nejvyšší státní zástupce, pan velvyslanec Pivoňka, byli tady ředitelé bezpečnostních složek.

Seznam Zprávy také uvedly, že se schůzky 15. dubna neúčastnil zástupce Bezpečnostní informační služby, potažmo tedy její šéf Michal Koudelka. Je to pravda? S ním jste nejednal?

Těch schůzek bylo více. Jedna z nich se týkala otázek bezpečnosti našeho zastupitelského úřadu v Moskvě a na této schůzce pan Koudelka nebyl. Ve chvíli, kdy jsme začali dávat dohromady seznam ruských důstojníků, kteří mají být vyhoštění, tak se té schůzky účastnil.