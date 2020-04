Hamáček: Situace o Velikonocích zatím probíhá standardně, lidé polevili ve větších městech

Podle našich informací od policejního prezidia hlídky nezaznamenaly žádné výrazné porušování pravidel. Vy mátě nějaké informace o tom, jak lidé pravidla dodržují po tom, co se část omezení uvolnila?

Já jsem teď hovořil s panem policejním prezidentem a je pravda, že situace probíhá standardně bez větších problémů. Ale jsou trochu problémy ve větších městech, zejména v Praze.

A kde to je?

Zejména tam, kde se lidé koncentrují kolem výdejních stánků, okének, které prodávají pití jak nealko, tak alko. A v kombinaci s tím, že stánek nebo prodejna je blízko cyklostezky nebo místa, kam lidé chodí více, tak tam ty problémy jsou.

A myslíte si, že vláda dostatečně informovala veřejnost o tom, kdy ta rouška je nutná a kdy ne? Jestli pravidla jsou nastavená jasně, protože třeba premiér Babiš nebo náměstek zdravotnictví Prymula říkali, že lidé venku u stánku mohou jíst třeba párek v rohlíku stranou od ostatních, ale když se podíváte, tak policie na twitteru psala, že tolerovat jídlo bude jenom v nutných situacích a to podle ní ten párek v rohlíku není.

Police musí pracovat s tím, co je psáno. Ministerstvo zdravotnictví až včera večer, nebo pozdě v noci upravilo svoje nařízení v souladu s tím, o čem hovořil pan náměstek Prymula. To znamená deset metrů a dále. Takže teď už policie má v ruce papír, který říká, toto je povoleno a je potřeba dodržovat vzdálenost. Do včerejška (pátku) do večera platilo opatření ministerstva, které jasně říkalo, že kumulace možná není. Policie musí pracovat na základě úředních dokumentů a taky podle nich postupovat.

Tak jak je to s těmi pravidly na víkend?

• když to jde, být doma

• když to nejde - rouška odstup pořešit co je třeba a domů

• na veřejnosti - nesrocovat, nepít, nejíst , nekouřit , nelízat

• bez roušky ani ránu a sport bez ní jen o samotě☝️‍♂️‍♀️

Dáme to? — Policie ČR (@PolicieCZ) April 10, 2020

Takže veřejnost je teprve teď dostatečně informována?

Obecně platí to, že nikdy nenapíšete nic na sto procent. Víte, že já celou dobu, co platí nařízení o rouškách, tak jsem čelil desítkám dotazů novinářů, kdy přesně občan dostane pokutu, když nebude mít roušku. A já říkal, že je potřeba používat lidský rozum. A pokud někdo běží sám po lese, tak mu policie žádnou pokutu nedá. Z mého pohledu platí naprosto jednoduché pravidlo: pokud mohu někoho nakazit, tak bych měl mít roušku.

Nicméně jsem pořád vysvětloval, jak to upřesnit. Tak se to trochu přepsalo. Vyšli jsme vstříc cyklistům, kteří jakkoliv byli sami, tak chtěli mít jistotu, že je nikdo nebude pokutovat. A je to tedy tak, jak to je. Znovu říkám, to základní pravidlo je, pokud se pohybuji tam, kde mohu někoho nakazit, tak mám mít roušku. Tečka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO pro Lidové noviny řekl, že opatření by se mohla postupně rozvolňovat do měsíce. Mluvil třeba o tom, že v květnu by se mohly otevřít restaurace. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký plán, podle kterého vláda hodlá postupovat?

My o tom plánu budeme na vládě hovořit v úterý. Já se nepřipojím do veřejné diskuse, kdy, co a jak do doby, než to bude jasně projednáno ve vládě, než to bude ve formátu nějakého dokumentu. Obecně z mého pohledu není možné tuhle debatu vést přes média. I to, že se na to ptáte dokazuje, že je o to zájem novinářů. Ale dokud to nebude vydiskutované a zcela jasné, tak to komentovat nechci.

Dobře, zkusím jinou otázku. Ministr Vojtěch také řekl, že ke konci května by mělo být riziko šíření nákazy jenom velmi malé. Tušíte z jakých dat vychází?

To je to samé v bledě modrém. Já chci slyšet čísla od odborníků. Chci vidět grafy, které má ministerstvo zdravotnictví. V rámci ústředního krizového štábu máme také nějaké grafy, takže to musíme probrat.

Takže po úterku.

Já jsem obecně velmi opatrný, protože se stačí podívat do světa. Teď se ukazuje, že v Koreji se mluví o nějakém opětovném nakažení lidí. Vypadá to že i Čína řeší nějaké návraty, nějakou druhou vlnu. Prostě nechci lidem slibovat něco, co potom nebudu moci splnit. Opravdu, pokud se podíváme na to, co se teď děje v České republice, že celá řada našich občanů se rozhodla Velikonoce strávit trošku ve volnějším režimu a roušky prostě nenosí. Byl bych strašně nerad, aby pak na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče. Já nikoho nestraším, ale říkám, že virus je opravdu nevypočitatelný.

Ještě si neodpustím jednu věc. Česko by postupně mohlo otevírat hranice. Podle čeho by se rozhodovalo, se kterou zemí je hranice možné otevřít. Na základě, jaké normy?

My jsme zrušili zákaz vycestování. Od 14. dubna, to znamená hned po Velikonocích, už absolutní zákaz vycestování neplatí. V odůvodněných případech, ale velmi striktně definovaných, umožňujeme vycestovat. Nicméně když někdo jede na služební cestu nebo si potřebuje vyřídit nějaké rodinné, právní, zdravotní věci, musí počítat s tím, že pokud se vrátí do České republiky, tak nastoupí 14denní karanténu. Protože riziko tady je.

Ano, to je jasné, ale mě zajímá spíš na základě jaké normy, chce nebo bude vláda držet zavřené hranice po tom, co skončí nouzový stav?

To samozřejmě bude problém. Pokud by se sněmovna rozhodla neprodloužit nouzový stav, tak si velmi obtížně dokážu představit, že bychom byli schopni to nařízení držet dále. Asi by to znamenalo uvolnění přeshraničního pohybu, a to by byla velká komplikace.