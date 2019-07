Hamáček: Zemanovo počínání v otázce výměny ministra kultury je mimo Ústavu

Počínání prezidenta Miloše Zemana v otázce výměny ministra kultury je jasně mimo Ústavu, řekl novinářům po čtvrtečním zasedání nejužšího vedení strany předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Pokud by se senátní ústavní žaloba týkala jen této záležitosti, ČSSD by ji podpořila v horní i dolní komoře Parlamentu, uvedl Hamáček. Video Praha 16:37 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Text schválený Senátem však podle něj obsahuje i Zemanovy činy například z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat, dodal.

Hamáček uvedl, že do 31. července, ke kterému Zeman přislíbil odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), se asi nic nového nestane. ČSSD tak patrně vyčká do půlky srpna, kdy by se měl Zeman vyjádřit ke jmenování Michala Šmardy (ČSSD). Šmarda zůstává jediným kandidátem sociální demokracie, řekl Hamáček.

„To, že pan premiér neuspěl u pana prezidenta, nás netěší. To, že pan prezident posunul termín, nás netěší dvojnásob, ale to není vina sociální demokracie,“ řekl ke středeční schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO) se Zemanem v Lánech.