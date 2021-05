Hamáčkova cesta do Moskvy? Obrana mu zajistila letadlo, storno přišlo krátce před oznámením Vrbětic

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl pro svou avizovanou cestu do Moskvy zajištěno letadlo. Týdeníku Respekt a serveru Seznam Zprávy to potvrdilo ministerstvo obrany, podle něhož byla žádost stažena v sobotu 17. dubna dopoledne - jen pár hodin před zveřejněním informací, že do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byli zapojeni agenti ruské vojenské tajné služby GRU. Praha 13:10 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo obrany obdrželo žádost o leteckou přepravu. Žadatelem byl 1. místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček. Žádost je datována dne 13. 4. 2021,“ potvrdilo informaci týdeníku Respekt ministerstvo.

Hamáček do Moskvy letět chtěl, výměnu Vrbětic za Sputnik šéf tajné služby nepotvrdil, líčí poslanci Číst článek

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar podle týdeníku vydal v pátek 16. dubna „nařízení k zabezpečení přepravy“ na let do Moskvy. Ten se měl uskutečnit v pondělí 19. dubna.

Storno podle Respektu dorazilo na ministerstvo obrany v sobotu 17. dubna dopoledne. Večer téhož dne pak premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s Hamáčkem informovali o roli ruské GRU ve vrbětické kauze.

Vicepremiér a předseda ČSSD o své cestě do ruské metropole veřejně informoval 12. dubna. Za cíl cesty uvedl získání vakcíny Sputnik V. Poté, co s Babišem zveřejnili informace o Vrběticích, Hamáček operoval s tím, že cesta do Moskvy měla být pouze zastíracím manévrem.

„Primární důvod byl, jak sem dostat velvyslance. A toho jsme sem dostali. Cesta se musela naplánovat a pak se zrušila. To není nic mimořádného, jako předseda Sněmovny jsem v minulosti rušil desítky cest. Posloužilo to svému účelu,“ řekl Hamáček v sobotním vydání deníku Právo.

Server Seznam Zprávy minulé úterý napsal, že Hamáček podle jeho informací plánoval „výměnu mezinárodního skandálu“ kolem Vrbětic za dodávky vakcíny Sputnik V, což ministr vnitra razantně odmítl a oznámil, že podá trestní oznámení a po autorech článku bude civilní cestou požadovat odškodné deset milionů korun.

Zástupný problém i ‚evidentní nepravda‘. Hamáčkova avizovaná cesta pro Sputnik V rozdělila špičky ČSSD Číst článek

Podle Seznam Zpráv se cesta do Moskvy řešila na schůzce na ministerstvu vnitra 15. dubna.

Že se Hamáčkův záměr letět do Ruska na jednání řešil, měl členům sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství potvrdit ředitel této tajné služby Jan Beroun.

„Ale rozhodně nepotvrdil, že by byla tato cesta do Moskvy předmětem výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice,“ řekla po jednání místopředsedkyně komise Jana Černochová z ODS.

Také pardubický hejtman a Hamáčkův spolustraník Martin Netolický řekl, že před ním ministr mluvil o plánu přivézt milion dávek Sputniku V.