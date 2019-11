Liberečtí záchranáři čekají na vozy kontaminované při výbuchu v Hamru. Musí projít testy

„Čeká se na jejich vyhodnocení. Musí být kompletně provedené testy, že jsou řádně dekontaminované a že nebudou zdraví škodlivé. Pak budou vráceny do provozu,“ řekl Georgiev s tím, že sanitní vozy nyní už ale nemá armáda. „Jsou odstavené a budou se připravovat do provozu.“

Přitom podle vyjádření mluvčího libereckých chemiků Pavla Tichého z minulé středy se měly dekontaminované vozy vrátit do služby už před týdnem.

Při zásahu v Hamru minulé úterý chemikálie zasáhly i deset záchranářů, kteří museli na pozorování do nemocnice. Ještě v úterý byli ale všichni propuštěni.

Podle Georgieva nikdo z nich nebyl v pracovní neschopnosti. „Byli stále ve službě. Neměli jít hned druhý den do zaměstnání, jelikož pracujeme ve dvanáctihodinových směnách. Samozřejmě nejsou v žádném ohrožení života,“ dodal pro server iROZHLAS.cz Georgiev s tím, že další podrobnosti o jejich zdravotním stavu nebude sdělovat.

Preventivní prohlídky

Krajská hygienická služba Libereckého kraje v úterý informovala, že všichni hasiči, zdravotníci, policisté i lidé, kteří se o zasažené starali v nemocnici, musí podstoupit preventivní prohlídky u svých podnikových lékařů. Podle televize Nova, která na rozhodnutí upozornila jako první, jde celkem o 65 lidí.

Prohlídka podle hygieniků musí proběhnout „v rozsahu základní vyšetření, vyšetření pro sirovodík a sulfidy, vyšetření ledvinných, jaterních a plicních funkcí“, další vyšetření pak mají lékaři navrhnout podle potřeby.

Hygienici podle jejich mluvčí Zuzany Balašové zjistili v ovzduší výskyt sirovodíku, kyseliny sírové, chloru a dimetylsulfidu. „S ohledem na účinky těchto látek byla první prohlídka nařízena bezodkladně po doručení rozhodnutí a další za 10 dnů po mimořádné události,“ dodala Balašová.

Pochybení hasičů a záchranářů?

K výbuchu v provozovně likvidace nebezpečných odpadů firmy Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku došlo v úterý 19. listopadu. Přímo při výbuchu bylo zraněno osm lidí, z toho dva těžce. Jeden na následky zranění po dvou dnech v liberecké nemocnici zemřel.

Policie zatím neví, co výbuch způsobilo. Událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, zatím nikoho neobvinila.

„Standardně provádíme úkony trestního řízení, vyslýcháme lidi, co byli už propuštění z nemocnice – to jsou ti zaměstnanci -, shromažďujeme dokumenty o pohybu surovin, které byly přijímané do firmy, přepravní doklady a budeme všechno zkoumat a vyhodnocovat. Pak budeme čekat na výsledky laboratorního zkoumání chemikálií, které jsme na místě zajistili a teď se nacházejí na našem odborném pracovišti,“ popsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí policie Ivana Baláková.

Zatím podle Balákové není vyloučené, že bude policie vyšetřovat i postup hasičů a záchranářů při zásahu. „Teprve ve chvíli, kdy budeme mít jasno v tom, jaké látky tam byly, tak můžeme v té souvislosti posuzovat, jestli při zásahu složek Integrovaného záchranného systému byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy,“ dodala.