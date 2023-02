Marvanová: Kolegové z pražského Spolu se mnou nemluví a dali mi najevo, že se mnou nechtějí zasedat

Pražská zastupitelka zvolená na kandidátce Spolu Hana Kordová Marvanová v prosinci odmítla s hnutím ANO zvolit primátorem Bohuslava Svobodu (ODS). Jednání tím o dva měsíce prodloužila a Praze nakonec povládne koalice Spolu, Piráti a STAN. To byla i preferovaná varianta pro Marvanovou, její jméno však pod koaliční smlouvou není. „Z klubu mi nikdo nic nevysvětlil. Od zástupců Spolu v Parlamentu mám ale podporu,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:33 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Marvanová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před týdnem jsme se bavili o tom, že jste nebyla zahrnuta mezi zastupitele nové pražské rady, kteří by měli schválit koaliční smlouvu. Říkala jste, že to s vámi nikdo z pražské ODS nebo Spolu neřešil. Už to s vámi od té doby někdo osobně řešil?

Ne, vůbec.

A sama jste to neiniciovala?

Přečetla jsem si vyjádření Marka Bendy a takto to sdělili i koaličním partnerům, kteří se na mě poté obrátili, že jim to přijde zvláštní. V tuto chvíli respektuji, že tento názor klub zastupitelů pražského Spolu má. Sdělili svůj názor, byť přes média.

„Koalice Spolu může garantovat pouze 18 zastupitelů. Po minulých zkušenostech nemůžeme s jejím hlasem stoprocentně počítat, o čemž jsme naše budoucí koaliční partnery informovali a ti to chápou.“ Marek Benda (předseda regionálního sdružení ODS Praha)

A chápete, proč je na vás ODS, případně pražské Spolu naštvané?

Myslím, že je to jen zastupitelský klub. Za tu dobu jsem dostala řadu podpor. Dokonce nejen od voličů Spolu, ale i od některých zástupců Spolu v Parlamentu. Nikdo to příliš nechápe, protože mi řada lidí doslova říkala, že jsem situaci svým nehlasováním v prosinci zachránila a díky tomu může vzniknout tato koalice, která je rozhodně lepší než menšinová rada podporovaná ANO.

Vnímám, že to je jenom názor úzké skupiny lidí v klubu, ale rozhodně to neodráží názor Spolu jako takového. Za to jsem ráda, protože si přesně myslím, že když v prosinci nebylo hlasováno na bázi opoziční smlouvy Spolu a ANO, tak se jednání odblokovala. Všechny zúčastněné strany udělaly kompromis, který jsem původně navrhovala, takže to má pozitivní vyústění a Praha bude mít konečně vedení na základě koaliční smlouvy.

nová pražská rada primátor Bohuslav Svoboda (ODS) – gesce bezpečnosti, energetiky a zahraničních vztahů

1. náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) – doprava

náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) – sociální věci, bydlení a zdravotnictví

náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) – kultura, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare

náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) – životní prostředí a klimatický plán

náměstek Petr Hlaváček (STAN) – územní a strategický rozvoj

člen rady Zdeněk Kovářík (ODS) – finance, rozpočet, fondy a podpora podnikání

člen rady Michal Hroza (TOP 09) – infrastruktura

člen rady Adam Zábranský (Piráti) – majetek, transparentnost a legislativa

člen rady Daniel Mazur (Piráti) – ICT, Smart City, věda, výzkum a inovace

člen rady Antonín Klecanda (STAN) – školství, sport a volný čas

Prosincové zastupitelstvo

V prosinci se mělo hlasovat o tom, že zastupitelstvo zvolí do čela města alespoň primátora Bohuslava Svobodu (ODS), když nebyla shoda na celé radě. Spolu se na tom domluvilo s ANO, vy jste ale dohodě nepodpořila a k jeho zvolení nedošlo. Brala jste jako reálnou možnost, že by mohla vzniknout přímá či nepřímá koalice Spolu a ANO? Nemohl to být jen nátlak ze strany Spolu na Piráty, aby ustoupili ze svých požadavků?

To rozhodně není pravda, u těch jednání jsem byla. Spolupráce Spolu a ANO byla reálná a bylo to takto i prezentováno. Naopak jsem měla informace, že pokud nastane volba jen primátora a ne celé rady, tak kvůli tomu budou podány žaloby. To prezentovali Piráti na prosincovém zastupitelstvu.

Politolog: Kordová Marvanová zatáhla za záchrannou brzdu. Pražské vyjednávání je opět na bodě nula Číst článek

V návaznosti na to navíc ministerstvo vnitra do novely zákona o hlavním městě Praze a obcích navrhlo změnu, aby už nebylo možno zvolit jen primátora a ne zároveň celou radu. Do budoucna to bude muset být zároveň. Celé to vlastně bylo bizarní řešení, které zpochybňovali ústavní právníci včetně profesora Jana Kysely. Je dobře, že to nenastalo.

A kdo s tím návrhem tehdy přišel? Bylo to ze Spolu, nebo z ANO?

To nemůžu vědět, mně to bylo řečeno večer před zastupitelstvem. Když se objevila varianta menšinové rady Spolu podporované ANO, tak jsem vyjednavačům řekla, že to nemůžu podpořit a že to je úplně špatně ve všech směrech. Řekla jsem to pánům Pospíšilovi, Wolfovi, Zajíčkovi nebo Bendovi (zastupitelé Jiří Pospíšil z TOP 09, Jan Wolf z KDU-ČSL, Zdeněk Zajíček z ODS a šéf pražské ODS Marek Benda, pozn. red.).

Na základě toho se zřejmě ještě ten večer zrodil návrh, že se zvolí jen primátor. Jestli to vzniklo z ANO nebo ze Spolu, to nevím. Bylo mi řečeno, že je to první krok, pak se bude pokračovat dál. Varianta Spolu s ANO byla naprosto reálná.

Když víte, jak to i pro vás nakonec dopadlo, udělala byste to znovu? Nelitujete toho?

Ne. Nejen, že nelituji. Voliči i lidé ze Spolu mi děkovali a psali, že jsem zachránila pověst Spolu v Praze, protože varianta s ANO by byla politicky špatná, nepřijatelná pro voliče i nestabilní.

V Praze vznikla koalice, zástupci Spolu, Pirátů a STAN dokončili smlouvu. Primátorem bude Svoboda Číst článek

A mimo jiné se i ukázalo, že by to byla i nezákonná varianta. Snažila jsem se o tom přesvědčit i Bohuslava Svobodu, aby za těchto okolností nekandidoval. Jeho mandát by byl žalobami Pirátů zpochybněn.

V klubu, nebo mimo něj?

Byla jste od prosince vůbec v kontaktu s lidmi z pražského Spolu?

Ještě před Vánoci ano, dostala jsem i pozvánku na jednání klubu, to se ale neuskutečnilo. Kolegové dali najevo, že se mnou nechtějí zasedat, takže pak už jsem nedostala žádnou pozvánku.

Když se teď objevila informace, že nemám být pod koaliční smlouvou, tak to pro mě bylo překvapivé a ještě jsem se obracela na pány Pospíšila a Wolfa pomocí SMS. Pan Pospíšil mi řekl, že o ničem neví, že je nemocný. Další kontakty jsem neměla, protože o tom se mnou nechtěli jednat.

Jak to teď reálně bude s vámi probíhat na zastupitelstvu, protože jste sice formálně součástí klubu Spolu, ale když se s vámi nechtějí scházet a budou všichni součástí magistrátní koalice, zatímco vy ne, tak jak to bude vypadat?

Nebudu součástí koalice. Nepřejí si, abych podepsala koaliční smlouvu, to respektuji. Vznikne koalice na základě koaliční smlouvy s podporou 36 zastupitelů.

Já mezi nimi nejsem, jsem zastupitelka a budu se snažit pracovat dál pro Prahu, podporovat projekty, které jsem prosazovala, protože to Pražanům pomáhalo. Například dostupné bydlení, družstevní bydlení, Airbnb, Muzeum paměti XX. století, regulace hazardu… Budu se z role řadové zastupitelky snažit projekty podporovat a v souladu s tím i se zájmy Pražanů i hlasovat na zastupitelstvu.

Nová pražská vláda nepočítá s Kordovou Marvanovou. ‚Dozvěděla jsem se to včera,‘ říká politička Číst článek

Neplánujete třeba krok, že byste klub opustila?

Ne. Nevidím pro to důvod. Chybu jednoznačně udělali zastupitelé Spolu, protože vyhrotili situaci a já jsem považovala za nezbytné dodržet slib, který jsme dali Pražanům. Oni často argumentují tím, že jsem nedodržela slib. Ale to je opačně. Pražané nepředpokládali, že uzavřeme s ANO opoziční smlouvu.

Nechci odcházet. Proč bych měla odcházet? Kandidovala jsem za program, za sliby voličům a ty chci naplnit, protože toto od nás lidé očekávají.

Spolupráce s ANO? Jak kdy

V minulých čtyřech letech jste byla v pražské radě jako nestranička za STAN a po vypuknutí kauzy Dozimetr jste byla velmi aktivní ohledně problémů dopravního podniku a vystupovala jste i proti osobě bývalého náměstka Petra Hlubučka. Kdo vás v té době přetáhl na kandidátku Spolu?

V radě jsem byla za Spojené síly pro Prahu. To chci zdůraznit. Kandidovali jsme v roce 2018 dohromady TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Úzce jsem spolupracovala například s panem Pospíšilem, Wolfem a dalšími.

Chtěla jsem kandidovat do Senátu, abych pomohla Praze s prosazením zákonů, které potřebuje. Jednala jsem o podpoře více politických stran. Chtěla jsem kandidovat jako nestraník a oslovil mě pan Pospíšil s tím, že Spolu by mě podpořilo za podmínky, že budu souhlasit s tím, že mě napíšou na svou kandidátní listinu. To byl požadavek Spolu a na to jsem přistoupila. I proto jsem se teď obracela na pana Pospíšila.

Nebýt Marvanové, byla by v Praze vláda Spolu a ANO. Za to jsem jí poděkovala, říká budoucí náměstkyně Číst článek

Ve druhém kole loňských senátních voleb na Praze 11 jste stála proti obhajujícímu Ladislavu Kosovi (HPP). Když jsem mluvil s Patrikem Nacherem (za ANO), tak mi říkal, že jste ho jednak na prosincovém zastupitelstvu zklamala, ale že jste ve druhém kole senátních voleb měla podporu ANO. A zatímco to vám nevadilo, spolupracovat v zastupitelstvu na volbě primátora jste nechtěla. Jak to je s vaším vztahem s ANO?

Na zastupitelstvu hlasuji podle toho, s čím se ztotožním. Některé návrhy ANO jsem podpořila, některé návrhy jsme zpracovávali i společně s panem Nacherem – třeba ve věci zastavení dětských exekucí a vůbec realizace Milostivého léta. Vždycky hlasuji podle toho, co je v souladu se sliby, které jsme dali voličům.

Pan Nacher to ale nemohl vnímat jako nějaký bianko šek, že tím podporuji ANO jako takové nebo vznik opoziční smlouvy, menšinové rady Spolu s podporou ANO. To byl jeho omyl, za který ale může on, protože stejně jako oni podpořili některé mé projekty a jiné nepodpořili, například velice razantně vystupovali a pranýřovali mě za prosazení vyhlášky o regulaci hazardu.

„Na prosincovém hlasování jí vadily hlasy ANO k volbě pana Svobody, ale pár týdnů předtím jí podpora ANO ve druhém kole senátních voleb nevadila. Naopak bez té podpory by vůbec nebyla senátorkou. V minulé koalici byla disidentem a naše hlasy jí nesmrděly. Mohl bych připomenout, že byla v roce 2014 za hnutí ANO náměstkyní ministryně spravedlnosti. Na prosincovém zasedání říkala, že pana Svobodu podpoří. Pak to neudělala. To jsem vnímal jako podraz a je to pro mě politické i lidské zklamání. Od té doby jsem s ní nemluvil.“ Patrik Nacher (předseda pražského klubu zastupitelů ANO ve vyjádření pro iROZHLAS.cz)

A ohledně té podpory ANO v senátních volbách?

Pokud jde o podporu ve druhém kole, tak to formuloval šéf pražského ANO Ondřej Prokop, který i bydlí na Praze 11, že jsem pro ně menší zlo než pan Kos. To je všechno. Ve druhém kole neměli svého kandidáta, tak to vyřešili takhle. Ale nemohli za to nic čekat, já jsem odpůrce konceptu politiky, jak ji razí šéf ANO Andrej Babiš.

Když se v Praze nedohodneme, prohloubíme nechuť společnosti k politice, říká Hlaváček ze STAN Číst článek

Ale byla jste to za nimi řešit, že byste o jejich podporu stála?

Ne, nebyla. Podobně jako pan Prokop mi pro druhé kolo vyjádřili podporu i další neúspěšní kandidáti a ani s nimi jsem to neprojednávala. A proč jsem byla menší zlo? Pan Prokop a pan Kos měli na zastupitelstvu Prahy 11 tvrdé osobní spory.

Jestli jste to řešila s Nacherem, se kterým se znáte 20-25 let ještě z časů Unie svobody, on to řešil s panem Prokopem a ten to pak na Praze 11 zařídil…

To nevím. U toho jsem nebyla. Stejně jako jsem nebyla u toho, na základě čeho pan Prokop napsal svůj facebookový příspěvek, kde mě označil za menší zlo.

Solitérka

Právě Nacher vás obviňuje z toho, že se vám podpora ANO někdy hodí a někdy vám nevoní.

Nerozhoduji se podle toho, s kým jsem spojenec nebo ne. Nejsem spojenec ANO a nikdy nebudu. Kvůli Babišově politice, rozdělování společnosti, agresivní kampani, oligarchizaci… To ale neznamená, že v konkrétních věcech nemohu se zastupiteli za různé politické skupiny jednat a dohodnout se na podpoře společného tématu.

I proto jsem třeba ráda spolupracovala s Patrikem Nacherem. On byl jedním z autorů myšlenky Milostivého léta v Parlamentu a já jsem chtěla prosadit, aby se do toho Praha intenzivně zapojila.

Udženija: Jsem připravena s Hřibem táhnout za jeden provaz. Na rozdíl od Marvanové jsem týmový hráč Číst článek

Jednám v souladu se sliby voličům a ne podle toho, do jaké strany patřím. Když někdo hlasuje „betonově“ s jednou stranou proti druhé bez ohledu na zájmy voličů, tak je to podle mě špatně.

Nemůže být celý problém s tím, že jste byla z magistrátní koalice vynechána, příznakem toho, že zatímco vaši kolegové ze Spolu očekávají týmovost a loajalitu, vy se často rozhodujete navzdory takovým dohodám? Když jsem třeba mluvil s Alexandrou Udženijou (ODS), tak jí vadilo, že nejste týmový hráč. Ona sama říká, že je týmový hráč, a když se tým rozhodne, tak za svým týmem stojí.

Váš rozhovor s ní jsem četla a naprosto s ní nesouhlasím. Mohla bych připomínat spoustu věcí, kdy se třeba lišil i její klub a nejednal jako jeden tým. Vůbec nechápu, proč tak závažná věc, že pražské Spolu chtělo vytvořit opoziční smlouvu s ANO, nebyla řádně projednána v orgánech Spolu?

Zjišťovala jsem si to a nebylo na to žádné usnesení ani u lidovců, ani u TOP 09. Bylo politicky naprosto chybné, že to vůbec nebylo prodiskutováno. Diskuse nebyla připuštěna, to není v pořádku. Kolegové ze Spolu udělali velkou chybu a nejsou ochotni si to přiznat. Je na nich, aby třeba v duchu uznali, že jsem měla pravdu. I díky tomu může vzniknout široká koalice na vládním půdorysu.

Hana Kordová Marvanová, Michal Hroza (TOP 09) a Alexandra Udženija (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz