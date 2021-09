Lipovská s trestním oznámením na Dvořáka neuspěla. Státní zastupitelství se jím zabývat nebude

Státní zastupitelství se nebude zabývat trestním oznámením radní České televize Hany Lipovské na generálního ředitele televize Petra Dvořáka. Podala ho kvůli pohledávce televize za firmou Médea Jaromíra Soukupa. Oznámení neobsahovalo nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu. A protože ho Lipovská nedoplnila, zastupitelství ho bez dalších opatření založilo. Vyplývá to z dopisu zastupitelství Dvořákovi, které zveřejnila Česká televize. Praha 14:06 15. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radní České televize Hana Lipovská | Foto: Jakub Stadler/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Lipovská na konci července na tiskové konferenci uvedla, že podala trestní oznámení na Dvořáka, Soukupa a dva členy dozorčí komise rady, předsedu Michala Petrmana a místopředsedkyni Zuzanu Prokopcovou.

Konvalinka, Issová i Kroupa. Katolické osobnosti žádají Duku, aby se distancoval od Lipovské a Nerušila Číst článek

Důvodem bylo údajné nestandardní řešení pohledávky České televize v řádu desítek milionů korun vůči Médee, se kterou soud v únoru zahájil insolvenční řízení. Podezření se týkala možného zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti a pletichy v insolvenčním řízení, podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Uvedené podání neobsahovalo žádné skutečnosti nasvědčující spáchání jakéhokoliv trestného činu, a proto byla podatelka vyzvána k tomu, aby podání o takové skutečnosti ve stanovené lhůtě doplnila, a též poučena o možné trestní odpovědnosti za křivé obvinění, na což podatelka již nereagovala,“ uvedlo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 v dopise Dvořákovi.

Politická kandidátka

Lipovská byla zvolena do Rady České televize loni. Od té doby se vyostřily vztahy části členů rady a generálního ředitele. Toho mimo jiné Lipovská obvinila ze střetu zájmů kvůli jeho angažmá v počítačové škole Gopas a Leica Gallery.

Ze zákona o České televizi § 5 (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů ...

V červenci Lipovská oznámila svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Volný blok. Vede kandidátku v Pardubickém kraji. V případě zvolení by nemohla být členkou Rady České televize. Do uskutečnění voleb není podle ní důvod z rady odcházet, nicméně nebude v radě hlasovat.

Odvolání Lipovské z rady minulý týden doporučil sněmovně její volební výbor, který má ve své působnosti média.

Na tiskové konferenci Hana Lipovská oznámila podání trestního oznámení na generálního ředitele @CzechTV. A také svou politickou kandidaturu.

To první dopadlo takto… pic.twitter.com/wde57x6wwb — Česká televize (@CzechTV) September 15, 2021