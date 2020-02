Ekonomka Lipovská: Rušení veřejnoprávních médií? Výrok vytržený z kontextu, žije si vlastním životem

Jméno ekonomky Masarykovy univerzity v Brně Hany Lipovské se v uplynulých týdnech skloňovalo v souvislosti se sporným výrokem o nepotřebnosti veřejnoprávních médií. Česká biskupská konference ji navrhuje do Rady České televize. Přes snahu 19 senátorů prošla do druhého kola volby. Praha 15:14 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Lipovská prošla do druhého kola volby do Rady ČT. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ona sama se ale brání a prý poprvé na vlastní kůži zažívá, „jak si nějaký výrok vytržený z kontextu začne žít vlastním životem“.

„Výrok o rušení (veřejnoprávní) televize je takový krásný, odrodilý samorost,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor Davida Šťáhlavského s Hany Lipovské o veřejnoprávních médiích (bonus k pořadu Leonardo Plus)

Jako ekonomka podle svých sov uvažuje jiným směrem, a to jak má být zacházeno s penězi poplatníků. „Koncesionářské poplatky, nebo taky rozhlasové a televizní poplatky, jsou samozřejmě určitou formou daně. Jsou to peníze daňových poplatníků, kteří mnohdy nemusejí být nadšenými fanoušky televize nebo rozhlasu, a už vůbec ne České televize nebo Českého rozhlasu.“

Když se prý chce jako odbornice vyjadřovat k těmto médiím kriticky, „pak k tomu, abychom zhodnotili, jakou formou mají být financována“. „Právě o tom totiž celou dobu mluvím.“

Dlouhodobé přežití

O druhé věci, kterou je myšlenka veřejnoprávnosti jako takové, říká: „De facto zaručuje ochranu ústavních hodnot, a to ve smyslu slova šířícího se éterem, ve smyslu zajišťování, zabezpečování přístupu k odpovědnému ověřování informací,… k možnosti šířit myšlenky svobody a demokracie, tedy to, co je determinováno zákonem o ČT.“

Odpovídá i na otázku, jestli média veřejné služby přežijí rok 2050. „Když mluvíme o digitalizaci, průmyslu 4.0 a dalších moderních technologiích, zapomínáme na to, že už dnes řada lidí mé generace bude (raději) sledovat filmy přes nejrůznější platformy. Veřejné mínění už dnes daleko víc ovlivňují internetové portály, zpravodajské servery, internetové televize. Je pak otázka, jestli konkurence takové myšlení neeliminuje,“ myslí si.

„Pokud to pak mám říct obecně, tak fakt, že jsou naše média sdružena v několika významných stájích - opět to říkám jako ekonomka -, tak oligopol, a už vůbec ne monopol, nemá šanci na dlouhodobé přežití… Když vidím, že na trh vstupují i ti malí, internetoví konkurenti, tak si myslím, že ti velcí (veřejnoprávní) jsou pak nuceni chovat se rozumně. Ať už by rádi, když by mohli, dělali cokoli,“ říká Lipovská.

„Raději bych věřila konkurenci myšlenek, idejí, rozumu a svéprávnosti českého diváka, posluchače, který si umí vybrat, a to podle svého svědomí a správně,“ dodává.

Víc v audiu, které je bonusem k pořadu Leonardo Plus Davida Šťáhlavského.