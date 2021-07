Lipovská kandidátkou do sněmovny? ‚Zákon porušován není, ale je to na hraně,‘ říká Juchelka

Do Poslanecké sněmovny se mimo jiné chtějí letos dostat i členové mediálních rad. Svou kandidaturu za Volný blok už oznámila ekonomka a členka Rady České televize Hana Lipovská. Za SPD potom kandiduje zaměstnanec pražského arcibiskupství a člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil. Není to za hranicí zákona? „Zákon pravděpodobně porušován není. Nicméně je to etický problém,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:32 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Juchelka | Zdroj: Profimedia

Volební výbor, jehož jste místopředsedou, je orgánem, který má ve sněmovně na starosti i fungování mediálních rad. Je podle vás v pořádku, když člen rady, která dohlíží na fungování medií veřejné služby, kandiduje jako lídr strany nebo hnutí?

V pondělí po tiskové konferenci Hany Lipovské jsem odpovídal na několik dotazů novinářů, kde jsem to shrnul tak, že zákon pravděpodobně porušován není. Nicméně je to etický problém. Oba dva jsou lídry kandidátek a v tuto chvíli, jak se paní Lipovská vyjádřila, že by nehlasovala na radách v nějakých věcech, je pro mě problematické.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s poslancem hnutí ANO Alešem Juchelkou

Ten nejčistší způsob je, aby odstoupili z rady. Je to ale vždy na hraně. Uvádím příklad i toho, jakým způsobem komunikují novináři veřejnoprávních médií na sociálních sítích. De facto zákonně je to v pořádku, ale eticky to může být problém.

Vyzvete je k tomu, aby radu opustili?

Budeme se o tom bavit. V úterý odjíždím z Ostravy do Prahy a v úterý se rozhodne, jestli vůbec volební výbor svoláme, protože ten minulý byl svolán, ale neuskutečnil se. Nevím, zda budeme vůbec schopni dát se během prázdnin dohromady. Během září už to určitě bude možné. Počkám si na tu diskuzi se svými kolegy.

Říkal jste, že je to pravděpodobně v pořádku. Nicméně v paragrafu 6 zákona o České televizi je v odstavci 2 ustanovení, že poslanecká sněmovna může odvolat člena rady, pokud se dopustí takového chování, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost. Není to tento případ?

Musíme se na to podívat z širšího kontextu. Například teď do Senátu kandidoval člen Rady Českého rozhlasu pan (Vítězslav) Jandák a žádný zájem novinářů to nezpůsobilo. Byl bych nerad ten, který měří dvojím metrem kvůli tomu, že tady máme pro média neoblíbenou paní Lipovskou.

Celý rozhovor si můžete pustit v přiloženém audiu.