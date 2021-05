Lipovská není v radě České televize kvůli tomu, aby hájila zájmy církve, konstatuje kardinál Duka

Svatý Jan nás inspiruje ke statečnosti a spojování břehů, zaznívá v rámci připomínek 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého. Slušelo by se tedy připomínat jeho odkaz přeletem stíhaček nad Vltavou? A proč se představitelé katolické církve neshodnou v názoru na působení členky Rady České televize Hany Lipovské, nominované Českou biskupskou konferencí? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl kardinál Dominik Duka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:27 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardinál Dominik Duka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane kardinále, váš nástupce v čele České biskupské konference - olomoucký arcibiskup Jan Graubner - vyzval radní České televize nominovanou právě Českou biskupskou konferencí Hanu Lipovskou, aby se členství v radě vzdala. Vy jste naopak na sociálních sítích Haně Lipovské vyjádřil podporu. Znamená to, že jste přesvědčen, že paní Lipovská dělá práci radní ČT dobře?

Tady bych chtěl udělat trošku korektiv, protože vyjádření pan arcibiskupa nebylo z úterka tohoto týdne, ale bylo, pokud se nemýlím, 12. května, a moje vyjádření je ze 14. dubna.

Ale znovu jste ho dal s komentářem na Twitter toto úterý…

Došlo k určité věci, u které bych řekl, že je určitý problém. Ta fotografie i ten titulek vyvolával dojem, že to je postoj celé biskupské konference. A tak došlo ke zrychlené odpovědi, ale toto je můj názor: My jsme o tomto problému několikrát museli debatovat jak mezi biskupy, tak s arcibiskupem Janem Graubnerem.

Nesu zodpovědnost za to, že jsem byl ten, kdo navrhl paní Lipovskou do Rady České televize z důvodu, že ten, kdo měl tyto věci na starosti, zemřel, a bylo mojí vinou jako předsedy komise pro média, že mi vypadl z paměti tento úkol. Takže jestliže zde byla ona - několikrát zdůrazňuji, že je to ekonomka, že je to člověk, který má morální kredit - a my jsme ji navrhli, zvolili… A tím je pro nás ten úkol navrhovatele splněn. To ostatní se odehrává na bázi Rady České televize…

Jestli se můžu vrátit k té otázce – myslíte si, že paní radní Lipovská dělá práci radní dobře?

Nemohu posoudit jednu věc – jestliže má rada televize například jako první úkol rozpočet a pak tam jsou i další otázky, tak já nemám žádné zpravodajství než to, co zazní v médiích. Takže já nejsem opravdu kompetentní se vyjadřovat.

A ty informace z médií vám nestačí?

Ne, ty mě opravdu nestačí.

A s paní Lipovskou jste o tom v poslední době nemluvil?

Nemluvil, protože ji nechci ovlivňovat. Paní Lipovská tam není pro to, aby hájila zájmy církve. Ona tam musí hájit zájmy občanů a přispěvatelů. Vím, že došlo ke střetu ze strany pana ředitele Dvořáka, že se obrátil na soudní jednání, a já s tímto krokem souhlasím… Považuji to za požadavek, aby nezávislý orgán rozhodl, kdo má pravdu. Protože média neodpovídají na námitky paní Lipovské, neodpovídají ani ze strany pana ředitele, jestli je ve střetu zájmů, nebo není.

Víme, že to jsou spory, které rozdělují společnost. Já ji nebudu rozdělovat, ale paní Lipovská pro mě neudělala krok, který by ji zdiskreditoval jako odbornici na ekonomiku, a nemohu rozhodovat, zda paní Lipovská ví přesné kroky, které tomu odpovídají. Proto nebudu ubližovat nikomu.

V tuto chvíli, kdy slečna Lipovská čelí dalšímu kolu nevybíravých útoků, cítím za svou povinnost už poněkolikáté zopakovat, že si za nominací dr.Lipovské do Rady ČT pevně stojím, stejně jako za svým názorem na otázku jejich odborných a morálních kvalit. https://t.co/rcvUTNeLnH pic.twitter.com/jKy3OAMVGR — Kardinál Duka (@dominikduka) May 18, 2021