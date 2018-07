V kauze H-System selhal stát, tvrdí Marvanová. Pro poškozené chce čtvrtmilionové odškodné

Kauza H-System, která svým charakterem i datací spadá do období „divokých 90. let“ v posledních dnech znovu ožívá. A to kvůli verdiktu Nevyššího soudu, který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty a rozhodl, že lidé, kteří svépomocí dostavěli domy v Horoměřicích je musí opustit, aby se uspokojila část pohledávek dalších klientů H-Systemu. Interview Plus Praha 18:15 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Řešme nejen situaci lidí v Horoměřicích, aby nepřišli o střechu nad hlavou, ale i ostatních klientů, kteří byli neméně poškozeni, a dokonce ani nedostali možnost domky dostavět. Dosud se tím nikdo vážně nezabýval,“ upozorňuje právnička Hana Marvanová.

Těchto lidí jsou přitom stovky z celkové tisícovky klientů H-Systemu. „Nejvyšší soud řekl, že je třeba hledat spravedlivé řešení i vůči těm ostatním. Ale samotné rozhodnutí situaci všech klientů spravedlivě neřeší,“ dodává Marvanová s tím, že verdikt by mohl vést k dosažení dohody všech stran.

Připouští, že lidé v Horoměřicích dobře věděli, že dostavovat domy je riskantní. „Byla jsem tehdy dotázána svými klienty – kteří neměli možnost stavět – jak se na situaci dívám a nedoporučila jsem jim, aby o něco takového usilovali. Ale lidem v Horoměřicích lidsky rozumím, teď hledejme řešení pro všechny,“ zdůrazňuje Marvanová, která v komunálních volbách v Praze kandiduje za koalici TOP 09 a STAN.

Stát selhal

Marvanová připomíná, že v kauze nejde jen o samotné domy. Zmizel i majetek zajištěný v trestním řízení a většina peněz vybraných od klientů. Stát navíc odmítá poskytnout poškozeným odškodnění za průtahy v řízení, které jim podle práva náleží.

„Pozornost by se měla upřít na roli státu, který selhal. Konkurz trvá 20 let, trestní řízení v kauze H-System trvalo 13 let a tři ze čtyř pachatelů byli amnestováni, takže jsou podle práva nevinní.“ Hana Marvanová

„Podle nálezů Ústavního soudu a judikatury Evropského soudu pro lidská práva řízení, které trvá déle než šest let, není spravedlivé a poškozeným náleží náhrada za průtahy,“ podotýká Marvanová.

Čtvrt milionu za průtahy

Za klienty sdružení Maják podala šedesát žalob na náhradu nemajetkové újmy za průtahy v řízení. „Ministerstvo spravedlnosti se s nimi už čtyři a půl roku soudí, místo aby jim přiznalo odškodnění v souladu s nálezy Ústavního soudu,“ doplňuje.

Marvanová připomíná, že trestní řízení proti pachatelům bylo zahájeno v roce 1999 a už o pět let později padl rozsudek. Obžalovaní se ale odvolali k vrchnímu soudu a začal „soudní ping pong“ mezi vrchním a městským soudem.

V roce 2011 sice vrchní soud rozhodl, ale trojici pachatelů uložil za dvou miliardovou škodu jen podmíněné tresty.

Vrchní soud kauzu prodloužil o sedm let

Nejvyšší soud pak tento rozsudek zrušil jako nezákonný, následně ale přišla amnestie prezidenta Václava Klause. „Za průtahy mohou soudy, největším viníkem je Vrchní soud v Praze. Prodloužil kauzu o sedm let,“ tvrdí Marvanová, která kvůli tomu po ministerstvu požaduje 250 tisíc korun pro každého z poškozených.

„Odškodnění by mohlo odblokovat rozhodování věřitelského výboru. Jistě by se pak dalo jednat o tom, aby odsouhlasili, že se domy v Horoměřicích prodají za sníženou a rozumnou cenu lidem, kteří tam bydlí. Bylo by to důležité gesto státu, který by tím uznal, že v kauze H-System selhal,“ uzavírá Marvanová.