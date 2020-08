Soud rehabilitoval po 72 letech Viktora Podolského, syna slavné prvorepublikové módní návrhářky

Pražský soud ve čtvrtek rehabilitoval syna módní návrhářky Hany Podolské Viktora v případu z roku 1948. Sovětská okupační správa ho tehdy vrátila z Rakouska do Československa, kde strávil zhruba 3,5 měsíce ve vazbě. Viktora Podolského soud už dřív rehabilitoval také v případu z roku 1952, kdy byl obviněn z velezrady a odsouzen na 15 let vězení. Oznámil to advokát Lubomír Müller. Praha 19:46 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obvodní soud pro Prahu 2. | Zdroj: Creative Commons 3.0 Unported

O rehabilitaci Viktora Podolského v případu z roku 1948 letos na jaře požádala jeho dcera Hanna Podolska, která žije v Paříži. Její návrh ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 2 podpořil i státní zástupce.

Soud si podle Müllera opatřil všechny potřebné podklady z archivů a potvrdil, že zákon o soudní rehabilitaci se na případ vztahuje. Usnesení soudu má k dispozici ČTK.

Podolský utekl z Československa v dubnu 1948, krátce po komunistickém převratu. O čtyři měsíce později však byl zatčen ve Vídni v sovětské okupační zóně a vrácen do Československa. Soud ho pro podezření ze zločinu přípravy úkladů poslal do vazby, kde zůstal od 7. srpna do 22. listopadu 1948.

Z vazby s dostal na základě doporučení Kanceláře prezidenta republiky. Podle Müllera mohla v této věci intervenovat manželka komunistického prezidenta Marta Gottwaldová, která byla zákaznicí Hany Podolské, doklady o tom však nejsou k dispozici.

Slavný módní salon

Za odsouzení za velezradu z 50. let byl Viktor Podolský rehabilitován už v roce 1996. Rozhodnutí ale podle Müllera nabylo právní moci až letos 6. března.

Módní návrhářka Hana Podolská vybudovala v předválečném Československu jeden z nejslavnějších pražských módních salonů. Jejími zákaznicemi byla Marie Baťová, herečky Olga Scheinpflugová, Lída Baarová nebo Adina Mandlová či manželka pozdějšího prezidenta Hana Benešová.

Po převratu v roce 1948 komunisté její ateliér znárodnili, Podolská v něm ale dále pracovala. Podolská, které se přezdívalo „česká Coco Chanelová“, zemřela v 91 letech v únoru 1972.

Ze dvou synů Hany Podolské starší Miloš zemřel v mládí na otravu krve, Viktor zemřel v roce 1994. Jeho mladší dcera Hanna, která o otcovu rehabilitaci požádala, je dnes jediným žijícím potomkem své babičky.