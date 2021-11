Učitelé, kteří se odmítli očkovat, ví, proč teď musí nosit roušky, říká Stýblová z asociace ředitelů

V základních a středních školách se v pondělí kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísňují proticovidová opatření. Učitelé bez vakcinace musí mít respirátor i při výuce, neočkovaní školáci v osmi okresech se v pondělí na covid testovali. „Doporučovala jsem, aby měl třeba při hodinách zpěvu nebo cizích jazyků učitel určitě štít.” řekla ve vysílání Radiožurnálu viceprezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. RANNÍ INTERVIEW Praha 14:03 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pondělí se testují neočkovaní žáci v osmi okresech, za týden zřejmě přibudou další v asi 20 okresech, jak řekla v neděli Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Respirátory na obličejích učitelů, kteří nejsou očkovaní i při výuce. Jak velkým hendikepem je zakrytý obličej pro pedagoga před tabulí?

Myslím si, že poměrně velký. Když si představíme, kolik hodin učí a mluví, tak je to určitě nekomfortní situace. Není to nic příjemného.

Předpokládám, že při výuce jazyků, hudební výchovy nebo tělocviku obzvlášť. Bude to zkrátka platit při jakékoliv hodině, kterou povede neočkovaný učitel?

Doporučovala jsem, aby měl třeba při hodinách zpěvu nebo cizích jazyků učitel určitě štít. To se týká i tělesné výchovy, u té je to složitější. Důležité je přitom dodržení vzdálenosti 1 a půl metru.

Máte za asociaci informace o tom, kolika učitelů se toto nařízení týká?

Určitě to nemáme, ta čísla jsou interní sdělení školy a ani jsme ho nezjišťovali, to není našim cílem. Osobně s tím mám trošku problém.

Menší riziko šíření nákazy Koronavirem se mohou nakazit i lidé, kteří už jsou očkovaní. Vakcína je ale chrání před těžkým průběhem nemoci. Navíc je u nich menší riziko, že nakazí někoho dalšího, třeba rodinu či přátele, říká pro iROZHLAS.cz viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Ruth Tachezy.

Rozhovor si přečtěte zde:

Jak budou ředitelé škol na dodržování tohoto nařízení dohlížet? A co když některý učitel respirátor při vyučování nosit odmítne?

Je to metodický pokyn. Mám s tím trošičku problém, protože jako očkovaná můžu nakazit stejně jako neočkovaný (vědci a lékaři ovšem říkají, že očkovaní představují nižší riziko z hlediska přenosu nákazy - viz box, pozn. red.). O tom jsem naprosto přesvědčena. Očkováním chráním sama sebe. Nevím, jestli bylo potvrzeno, že nakažlivý je víc ten, kdo je neočkovaný. Myslím si, že očkování bylo z jiného důvodu než to, že budeme rozdělovat lidi na pracovištích.

Znamená to tedy, že pokud neočkovaný učitel respirátor při vyučování nosit odmítne, nehrozí mu žádný trest?

Nikde to zatím popsáno nebylo a myslím si, že to není ani možné. S tím problém nemám, učitelé o tom věděli, že se o tom začalo mluvit. Je to minimum učitelů. Tady apeluji vždycky na to, že chrání hlavně sami sebe.

Necháváte to tedy na nich?

Jsme domluvení, vím, že je nosit budou. Neměli s tím problém, ví, proč se nechtěli očkovat, takže teď zase ví, proč musí nosit roušky. Zatím jsem neřešila, jak bych to řešila pracovně-právně, kdyby se to dělo.

Přimělo to třeba někoho z těch učitelů nechat se očkovat proti koronaviru? Existují i takové případy? Víte o nich?

Zatím nevím. Učitelů je očkováno poměrně hodně. Ti, kteří očkovaní nejsou, to byli ti zatvrzelí odpírači. Nevím, co je přesvědčí. Já se o to snažím, je to ale osobní rozhodnutí každého.

Kolik neočkovaných učitelů je ve vaší škole v Plzni-Božkově, kterou vedete?

Mám asi 10 procent neočkovaných, možná méně.

V pondělí se testují neočkovaní žáci v osmi okresech, za týden zřejmě přibudou další v asi 20 okresech, jak řekla v neděli Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Hranicí je týdenní výskyt nákazy nad 300 případů na 100 tisíc obyvatel. Stačí si školy zařídit testy, jednat o tom za asociaci s ministerstvem nebo s hlavní hygieničkou?

To opravdu neřešíme, protože je ta situace pro nás trošičku nejasná. Původně jsme měli testovat hned po prázdninách, to bylo zrušeno. Teď je to také o tom, že se hledají peníze, kdo to zaplatí. Naše stanovisko je, že jsme chtěli, aby se testovalo. Nemůžeme ale zastupovat stát v těchto věcech. Já osobně bych klidně bývala testovala, ale měla jsem domluveno, že my testujeme PCR, antigenní testy mi přišly úplně zbytečné. Ale kdo to zaplatí?