Hannig 50 tisíc podpisů nesehnal, kandidovat na prezidenta ale bude. Podpořilo ho 20 poslanců

Brněnskou Zvonařku po rekonstrukci rozsvítí tisíce LED diod. Přibude i nová odbavovací hala

Do dvou let by se z autobusového nádraží Zvonařka v Brně měl stát moderní dopravní uzel. Dělníci v rámci rekonstrukce za 130 milionů upraví přednádražní prostor, odbavovací halu a samotná nástupiště.