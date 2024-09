Hanušovice zatopila povodňová vlna, Morava se za deset minut zvedla o metr. Evakuace není možná

Hanušovice na Šumpersku zatopila v neděli dopoledne povodňová vlna, většina lidí zůstala v domech a nestihla se evakuovat. Přišlo to během deseti minut, hladina řeky Moravy se zvedla asi o metr, řekl starosta Marek Kostka. Centrum Hanušovic se zhruba 2900 obyvateli zůstalo pod vodou. Vedení obce evakuaci zakázalo, situace je nebezpečná nejen pro obyvatele, ale i pro záchranáře. Lidé by měli zůstat ve vyšších patrech a počkat na další pokyny. Olomouc 11:14 15. 9. 2024 (Aktualizováno: 11:25 15. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hanušovice na Šumpersku zatopila v neděli dopoledne povodňová vlna, většina lidí zůstala v domech a nestihla se evakuovat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kritická situace je i na řadě míst na Jesenicku, chystá se také evakuace Litovle na Olomoucku.

„Jsme odříznuti od světa, celé město plave, ale ne klidnou vodou - ale divokou řekou. Většina lidí zůstala v zatopených domech. Bylo to během deseti minut, voda se zvedla snad o metr, nikdo to nepředpokládal. Hladina Moravy ráno dokonce klesla, začali jsme evakuovat sídliště Holba kvůli protržené hrázi - a odtud jsme téměř už neutekli. Mezitím se protrhla páteřní hráz podél Hanušovic a zaplavilo to Hanušovice,“ uvedl starosta.

Kritická situace je také v Jeseníku, město vyzvalo obyvatele, aby se přesunuli do vyšších pater nebo na střechu a vyčkali na záchranáře. „Zasahuje Armáda ČR. Zkontrolujte také své sousedy,“ apeluje město na speciálních stránkách. Vyzývá je také k tomu, aby nevycházeli z domovů s tím, že v celém městě hrozí nebezpečí.

Řeka Morava v oblasti dosahuje podle informací Českého hydrometeorologického ústavu extrémní povodně, v Raškově na Šumpersku ležícím pod Hanušovicemi dosahuje nyní hladina řeky 398 centimetrů, extrémní povodeň je vyhlašována od 340 centimetrů.

Tento povodňový stav platí i na toku Branná v Jindřichově na Šumpersku, který v Hanušovicích vtéká do Moravy. V Jeseníku Bělá po 09.00 dosahovala hladiny přesahující dva metry, nyní už údaje kvůli technické chybě čidla či přenosu nejsou k dispozici.