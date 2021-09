Jen 650 metrů od srážky. U Horažďovic na Klatovsku proti sobě vyjely vlaky, včas zabrzdily

Dva vlaky vyjely v neděli večer na jednu kolej proti sobě u Horažďovic na Klatovsku. Včas zastavily víc než 600 metrů od sebe, nikdo nebyl zraněn, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Událost, na kterou upozornila Česká televize, vyšetřuje Správa železnic. Horažďovice (Klatovsko) 9:46 13. 9. 2021 (Aktualizováno: 10:12 13. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Událost z Horažďovic nyní vyšetřuje Správa železnic (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Událost se stala ve 21.12. „Rychlík projel návěstidlo v poloze ‚stůj‘ a vjel do vlakové cesty rychlíku v opačném směru. Zaměstnanec Správy železnic ihned zareagoval a použil generální stop. Vlaky zastavily bezpečně 650 metrů od sebe,“ popsala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Za vykolejení nákladního vlaku v roce 2019 nemohl strojvedoucí. Šlo o selhání systému, rozhodl soud Číst článek

Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová řekla, že rychlík z Plzně do Českých Budějovic projel návěstidlo jen o několik metrů a nedostal se vůbec do prostoru, kde by ohrozil druhý rychlík jedoucí z Brna do Plzně. Vlaky podle ní nebyly na jedné koleji. Z obou souprav dopravci spolu s hasiči odvedli asi 70 cestujících, které odvezly náhradní autobusy.

Poblíž Horažďovic se srazily rychlíky 4. srpna 2015. U projíždějícího rychlíku vykolejily dva poslední vozy a narazily do vlaku, který stál v protisměru na vedlejší koleji. U něj vykolejila lokomotiva. Zranilo se kolem 50 lidí, do nemocnic převezli záchranáři 15 lidí. Ve vlacích bylo asi 200 pasažérů. Při nehodě vznikla škoda 12,5 milionu korun. Z nehody se před soudem zpovídal výpravčí a signalista.

Přesně o šest let později, letos 4, srpna, se stala v Plzeňském kraji další vážná železniční nehoda. U Milavče na Domažlicku se čelně srazil expres z Mnichova s regionálním osobním vlakem. Tři lidé zahynuli a desítky cestujících utrpěly zranění. Škoda přesáhne 100 milionů korun. Příčiny nehody stále zjišťují vyšetřovatelé policie i Drážní inspekce.