Motorkáři dostali miliony na propagaci Středočeského kraje. Peníze ale využili jinak, zjistila kontrola

Desetimilionová dotace Středočeského kraje pro organizátory 115. výročí oslav Harley-Davidson určená na propagaci kraje putovala z větší části na jiné účely. Vyplývá to ze zprávy předsedy krajského kontrolního výboru Ivo Šance (za STAN), kterou má Radiožurnál k dispozici. Pořadatelé akce a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO ale se závěry analýzy nesouhlasí. Praha 18:10 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: MaxxGirr/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Dotace pro firmu Klasik Moto a. s., kterou středočeské zastupitelstvo schválilo loni v prosinci, byla určena na „podporu kultury a zachování kulturního dědictví a na podporu propagace Středočeského kraje.“ To vše mělo proběhnout v rámci červencových motorkářských oslav v Praze.

Jenže ze zprávy Šance vyplývá, že z peněz kraje organizátoři platili zejména propagaci oslav jako takových bez významnějšího přínosu pro kraj.

„Drtivá většina těch nákladů na propagaci se týkala akce samé, té oslavy. Další peníze šly na propagaci dalších partnerů – města Prahy, některých komerčních subjektů. A jen zlomek těch nákladů se týkal skutečné propagace Středočeského kraje a jeho kulturních hodnot,“ řekl Radiožurnálu předseda krajského kontrolního výboru Ivo Šanc.

Z jeho zprávy vyplývá, že z nákladů na propagaci organizátoři platili například výrobu billboardů nebo dealerské schůzky v zahraničí. Řada aktivit spojená s propagací kraje pak pořadatele stála minimální náklady, šlo například o umístění loga Středočeského kraje na různé materiály nebo účast zástupců kraje na tiskových konferencích.

Hejtmanka: Oslavy zvedly návštěvnost

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová přidělení dotace na motorkářské oslavy hájí. „Ten dopad do obecních rozpočtů byl. Návštěvnost regionu byla vysoká. A hlavní přidaná hodnota je v tom, že tato skupina, která je úzce zájmová, je věrná místům, kde se jim líbí. Takže se budou vracet,“ uvedla hejtmanka.

Šancova zpráva je podle ní jen součást politického boje opozice. „Je to zkreslený pohled pana Šance. Já tam žádné pochybení nevidím, všechno je vyúčtováno. Tahle akce, která je jedinečná, se dá těžko srovnávat s ostatními akcemi, které se periodicky opakují,“ dodala.

Hejtmanka zdůraznila, že Šancovu analýza nevytvořil celý kontrolní výbor, ale z vlastní iniciativy pouze jeho předseda. Šanc k tomu uvedl, že členové kontrolního výboru se dotací budou zabývat na svém prosincovém jednání. A od pořadatelů budou žádat, aby podrobně doložili, jaké konkrétní sumy šly přímo účely vymezené ve smlouvě s krajem.

Harley-Davidson - místa výletů bez Prahy | Zdroj: T-Mobile Czech Republic/CE-Traffic

Pořadatelé: Kraj jsme propagovali

S kritikou předsedy kontrolního výboru nesouhlasí ani pořadatelé. Podle místopředsedy představenstva firmy Klasik Moto Jaroslava Vavřiny se propagace kraje prolínala celými oslavami.

„Nejde oddělit propagaci kraje od propagace akce. Když je kraj součástí té akce, tak se musí propagovat všechno dohromady. Kraj byl ve veškeré propagaci, měl samostatné dvě kampaně,“ řekl Radiožurnálu.

Na oslavy 115. výročí motorek Harley-Davidson dorazilo přes 110 000 lidí. Někteří až z Číny nebo Fidži Číst článek

Motorkáři podle Vavřiny pořádali během oslav řadu výletů do okolí Prahy, z nichž Středočeský kraj těžil. „Kraj měl natočeno deset takzvaných destinačních videí. Probíhala na to samostatná akce. To zafungovalo. Lidé jezdili do kraje, ty trasy využívali. Máme na to pozitivní ohlasy,“ doplnil Vavřina.

Šanc připouští, že výroba destinačních videí byla jednou z položek, které pořadatelé vynaložili skutečně na propagaci kraje.

„Videa, která byla natočena, nebo příprava těch jednotlivých tras po středních Čechách, to jsou náklady, o kterých není třeba pochybovat, to je skutečně propagace Středočeského kraje. Ale pak tam máte například půl milionu za billboardy u dálnic, na kterých je jedno procento plochy zabráno logem Středočeského kraje a zbytek zabírá velká motorka nebo Pražský hrad. Tvrdit, že to je půl milionu na propagaci Středočeského kraje, to samozřejmě nemůže zdravý rozum akceptovat,“ argumentuje Šanc.

Podle pořadatelů motorkářské akce je prospěch pro Středočeský kraj jasně patrný z analýzy návštěvnosti. Z dokumentu, který má redakce rovněž k dispozici, vyplývá, že do Prahy na akci přijelo bezmála 45 tisíc zahraničních návštěvníků, nejvíce z Německa nebo Velké Británie. Tito lidé pak pořádali řadu výletů mimo Prahu.

Ovšem dokument také ukazuje, že nejčastější destinací byla Plzeň, Český Krumlov a Karlovy Vary, tedy města mimo střední Čechy. Až na dalších místech se v návštěvnosti umístila Kutná Hora, Karlštejn a Konopiště.

Harley-Davidson - místa přenocování v Česku | Zdroj: T-Mobile Czech Republic/CE-Traffic