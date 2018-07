Oslavy 115 let Harley-Davidson začínají. Do Prahy se sjedou fanoušci z Brazílie, Mexika i Číny

Oslav 115. výročí značky Harley-Davidson se v Praze zúčastní zhruba 100 tisíc fanoušků ze 77 zemí světa. Nejvíce lidí přijede z Německa, Francie, Španělska, Itálie a Velké Británie. Při zahájení oslav to ve čtvrtek řekl organizátor akce Jaroslav Vavřina. Oslavy, jejichž centrem je areál holešovického Výstaviště, potrvají až do neděle. Praha 16:25 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Odhadovali jsme, že se tu objeví 60 tisíc motocyklů a 100 tisíc lidí. A je velmi reálné, že to překonáme," řekl organizátor akce Jaroslav Vavřina.

Kromě návštěvníků z Evropy podle něj přijedou i motorkáři z Brazílie nebo Mexika. Některé počty návštěvníků ale překvapí. „Čína je obrovská, ale návštěvníků z ní je jen devět, proti tomu z Indie, kde by to člověk nečekal, jede sto," dodal organizátor při zahájení oslav.

Pražský klub Harley-Davidson je nejstarší na světě

„Jsem velice hrdá na to, že jsem zpět v Praze. Vzpomínám si na pocit, který jsem měla před třemi lety na pražských Harley Days, že tohle je správné místo pro pořádání oslav 115. výročí," řekla novinářům Karen Davidsonová, pravnučka zakladatele značky.

„Jsme tu, abychom oslavili vztah k motocyklům, k osobní svobodě, a podobným hodnotám," vysvětlila.

Jedním z důvodů, proč si společnost vybrala pro oslavy výročí právě Prahu, je podle Vavřiny to, že pražský klub Harley-Davidson je nejstarší na světě a letos slaví 90. výročí.

„Dalším bylo, že Češi mají k motorkám blízko, je to dané i našimi značkami, které sice nejsou to, co bývaly, ale my je pořád v srdci máme. Registrovaný milion motocyklů v desetimilionové zemi je taky jeden z unikátů," doplnil Vavřina.

Výstava motorek i dražba pomalovaných helem

Během následujících čtyř dní se divákům představí 40 kapel. Organizátoři chystají například i dražbu helem, které malovali a upravovali známí hudebníci, sportovci, cestovatelé či herci spjatí se světem motocyklů.

Lidé se mohou těšit i na výstavu více než 150 historických i nových motorek. Nejstarší model je z roku 1914. V sobotu projede městem spanilá jízda, účastnit by se jí mělo až 4000 motocyklů.

Akce se účastní i armáda, která se zde snaží získat nové rekruty. Při své prezentační a náborové akci ukazuje návštěvníkům svoji techniku. Kromě těžkých bojových strojů si milovníci motorek mohou prohlédnout motocykly Hradní stráže a Vojenské policie, vojenský speciál Jawa 350 a vojenskou tříkolku italských horských jednotek z šedesátých let minulého století.

V souvislosti se zmíněnými oslavami 115 let Harley-Davidson se do Prahy sjely policejní mototýmy ze všech krajů. Jejich náplní bude zejména dohled na trasách spanilých jízd motorkářů mimo Prahu. #HD115 pic.twitter.com/8YOKNjAmhu — Policie ČR (@PolicieCZ) 5. července 2018

Několik stovek policistů a vrtulník

Na oslavy dohlédne několik stovek policistů včetně vrtulníku.

„S velkým potěšením mohu říci, že byly završeny více než roční přípravy bezpečnostních opatření spojených s touto akcí. Chtěl bych zcela upřímně pochválit pořadatele za to, že bezpečnostní aspekt nepodcenili," řekl ve čtvrtek náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Denně se podle něj o bezpečnost účastníků akce bude starat asi 200 policistů. Na hladký průběh akce dohlížejí i hasiči a zdravotníci.

Pražané musí také počítat s uzavírkami v nejbližším okolí Výstaviště, odkloněny jsou i některé tramvaje.

Z důvodu oslav 115. výročí @harleydavidson dochází od zítra 5.7. do nedělního rána 9.7. k omezení MHD u Výstaviště Holešovice. Linky TRAM 6, 12 a 17 mění v Holešovicích trasu dle schématu. https://t.co/D95IOrndVk pic.twitter.com/1jVUOKGKpE — PID (@PIDoficialni) 4. července 2018