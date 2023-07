Ministerstvo finanací pozastavilo prodej dvou domů v Harrachově. Česká na verdikt soudu

„Vzhledem k této skutečnosti nemůže nyní MF s domy nakládat až do pravomocného ukončení tohoto soudního řízení,“ uvedla Větrovcová.

Vedení radnice tvrdí, že k užívání obou domů nemá MF takzvaný právní titul. Na uvolněném stavebním pozemku chce radnice vybudovat nízkoenergetické bydlení pro obyvatele obou domů. Soud ale zatím nezačal. Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) ve čtvrtek uvedl, že soud zatím nestanovil ani termín líčení.

Ministerstvo financí požadavek radnice na zbourání domů označilo již dříve za asociální. Město naopak tvrdí, že tímto chce pro nájemníky zajistit bydlení za přijatelných podmínek, neboť stát po obyvatelích obou domů požaduje tržní nájemné. To je třikrát až pětkrát vyšší, než dosud nájemníci platí, a řadu z nich by to přivedlo do existenčních potíží. V bytech bydlí převážně invalidé, samoživitelky a senioři. Násobné zvýšení nájmů nájemníci odmítají, podporu v tom mají i od města.

Ve sporu jde o dva domy s 15 byty v místní části zvané Klondajk, které byly postavené zhruba před 30 lety pro místní skláře a které původně patřily městu. Soud ale oba domy v listopadu 2021 přiřknul státu v rámci vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století. Ani toto rozhodnutí ale vleklý spor neukončilo. Stát vymáhá po Harrachovu přes deset milionů, neboť se domnívá, že se vlastnictvím domů město bezdůvodně obohatilo. Radnice nesouhlasí a míní, že to byl naopak stát, kdo se bezdůvodně obohatil, a to zhruba o 20 milionů korun.

Neúspěchem skončil před dvěma měsíci pokus města vyřešit spor tak, že zaplatí ministerstvu osm milionů korun výměnou za to, že domy převede na současné nájemníky. „S přihlédnutím k tomu, že Město Harrachov podalo uvedenou žalobu k soudu ještě před jednáním konaným dne 11.5. na MF, na což MF při jednání neupozornilo a MF tuto skutečnost zjistilo následně po tomto jednání, považovalo MF návrh Města Harrachov přednesený na předmětné schůzce za bezpředmětný,“ uvedla mluvčí ministerstva.