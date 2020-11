Tah na Harrachov získal proměnná značení. Silničáři budou ovládat dopravu dálkově

Silnice na Harrachov dostala před zimou proměnné dopravní značení. Při silném sněžení umožní komunikaci uzavřít pro nákladní dopravu na dálku z dispečinku silničářů. Dosud to museli dělat ručně a sklopné značky objet. Nové dopravní značení nechalo vybudovat Ředitelství silnic a dálnic a přišlo na deset milionů korun, řekl ve čtvrtek vedoucí Odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp. Tanvald, Jablonecko 10:18 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento úsek se zavírá při silném sněžení. | Foto: Český rozhlas

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy tam stačí jediný kamion uvízlý v kopci.

V takovém případě silničáři doporučují řidičům využít k cestě do Polska silnici 35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku, která bývá bez problémů sjízdná. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše proto budou upozorňovat proměnné značku už v Příšovicích, Jablonci nebo Vratislavicích. O vybudování proměnného značení na frekventované trase usiloval Liberecký kraj několik let.

„Letos v červenci jsme povolili na devíti lokalitách umístění proměnného dopravního značení napojeného na elektrickou energii. Doposud byly informace o uzavření hraničního přechodu, případně omezení dopravy v Harrachově poskytovány řidičům formou mechanických sklopných dopravních značek. ŘSD na základě požadavku policie a silničního správního úřadu nechalo připravit projekt a následně ho realizovat,“ doplnil Čáp.

Nový systém zlepší podle Čápa informovanost řidičů o sjízdnosti hraničního přechodu Harrachov. Značení bude na dálku ovládat a aktivovat dispečink krajské společnosti Silnice LK, která zajišťuje zimní údržbu dotčeného úseku silnice první třídy.

Aktivaci značek bude vždy schvalovat policie. Aby mohli řidiči využít druhou trasu do Polska přes Hrádek nad Nisou, upozorňují na uzavření krkonošské silnice už značky v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo Turnově.