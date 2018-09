VIDEO: Co bude se skokanským můstkem? Sledovali jsme další předvolební debatu, tentokrát z Harrachova

Harrachov si lidé spojují se skokanským mamutím můstkem, ten však už dlouho chátrá a skákat se na něm nedá. Město pod Čertovou horou dále trápí například stárnoucí populace. Zástupce politických subjektů, které v Harrachově kandidují v komunálních volbách, pozval k veřejné debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderátor Jan Pokorný. Harrachov 17:05 26. 9. 2018 (Aktualizováno: 18:07 26. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Může vedení města za stav harrachovských skokanských můstků? Jak by se daly zrekonstruovat? A co by to městu přineslo? O tom byla v pořadí třetí předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus, která začala v 17.05.

Pozvání Jana Pokorného přijali místostarosta Jaroslav Čech (ANO 2011), vítězka soutěže Hledá se LEADr. s projektem „Na mamuta!“ Sabina Nguyenová (TOP 09), Josef Slavík (SNK – Evropští demokraté), nezávislý kandidát Vladimír Zbroj a starostka města od roku 2010 Eva Zbrojová (Starostové pro Liberecký kraj).

Kromě skokanských můstků přišla na řadu i diskuse o stárnoucí harrachovské populaci, zvýšení počtu turistů navštěvujících město nebo kdysi luxusním hotelu Hubertus, který dnes chátrá a bývá označován za „ostudu města“.

