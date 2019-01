Policie kvůli pádu dítěte z lanovky žádá o pomoc i za hranicemi. Shání možné klíčové svědectví

Děvče, které spadlo z výšky osmi metrů, utrpělo těžké zranění. Dítě jelo na lanové dráze Delta vedoucí na Čertovu horu v sobotu kolem 9.30 se svou babičkou a dosud neznámým cizincem. „Náhodně si sedli k sobě,“ uvedla Baláková.

Podle ní ani nevědí, z jaké země muž pochází. „Žena jen věděla, že to byl cizinec,“ řekla mluvčí policie.

Častými návštěvníky v Harrachově bývají Poláci, jezdí tam i Němci. Právě na tyto země policisté s výzvou cílí. „Prostřednictvím našeho krajského odboru mezinárodní spolupráce jsme poslali výzvu, která bude zveřejněna v médiích v Sasku a Polsku přes tisková oddělení jejich policie,“ dodala Baláková.

Jeden svědek

Policie informační letáky s žádostí o pomoc vyvěsila už v neděli i po Harrachově, zatím se přihlásil jeden svědek. „Bohužel nepřinesl mnoho informací, které by nám pomohly zmapovat, co se stalo. V podstatě jen potvrdil, že viděl padat tu dívku, ale neví, co tomu pádu předcházelo,“ řekla Baláková.

Svědci mohou kontaktovat bezplatnou tísňovou linku 158 nebo kteroukoliv služebnu policie. Policie zatím právní kvalifikaci v tomto případu nestanovila. „Případně ji určíme, až zadokumentujeme potřebné podklady,“ dodala Baláková.

Loni v únoru spadlo čtyřleté dítě ze sedačkové lanovky v sousední Rokytnici nad Jizerou. Dítě spadlo z 11 metrů na umrzlý sníh, vyvázlo bez zranění. Dívenka v době rozjezdu dráhy na sedačku pořádně nedosedla a nebyla v ní nijak zajištěná. Její matka ji proto přidržovala oběma rukama, dítě ale neudržela. „Zadokumentovali jsme to jako přestupek a řešila to drážní inspekce,“ dodala Baláková.

Několik případů se stalo v posledních letech i v jiných částech republiky. Například loni spadl zhruba ze čtyřmetrové výšky osmiletý chlapec z lanovky na Kramolíně v jihočeském Lipně nad Vltavou a před dvěma lety utrpěl vážné zranění pětiletý chlapec po pádu z osmimetrové výšky z lanovky v Monínci na Příbramsku.