Skokanský můstek K120 v Harrachově by mohl znovu přivítat sportovce. V plánu je oprava za 40 milionů

Do krkonošského Harrachova by se brzy mohly vrátit závody ve skoku na lyžích. Město společně s dalšími partnery plánuje opravu velkého skokanského můstku, bývalou K120. Rekonstrukce vyjde na zhruba 40 milionů korun, složit se na to mají kraj, Národní sportovní agentura i partneři z Polska. Harrachov 10:42 11. října 2023

Harrachovský můstek K120, dnes zvaný HS162, stojí hned velkého mamutího můstku na Čertově hoře nedaleko skiareálu. Mimo provoz je už asi patnáct let. Teď se mluví o jeho rekonstrukci, která má vyjít na zhruba 40 milionů korun.

Liberecký kraj investuje do opravy zhruba 17 milionů korun. Část by měli zaplatit partneři z Polska a část by měla pokrýt dotace z Národní sportovní agentury.

„Je v tom všechno. Jak úprava profilu, tak stopa, protože tohle je přírodní můstek. Pak musíme počítat s technickým zázemí pro skokany, to znamená nějakou budovu, a také rekonstrukci budovy pro rozhodčí,“ přiblížil starosta Harrachova Tomáš Vašíček (nez.).

Nedaleko skokanských můstků stojí také lanová dráha pro tamní sportovní areál. Lanovku je ale potřeba obnovit, a hlavně rozšířit pro potřeby střediska a skokanských závodů.

Harrachov má s majitelem střediska předběžnou domluvu, že obnovu lanovky zaplatí sportovní centrum. Tomu to bude postupně splácet spolek zvaný Klasický areál Harrachov, do kterého nedávno vstoupilo i město, potvrdil Českému rozhlasu starosta Vašíček.

Spolek Klasický areál Harrachov chce nechat upravit profil můstku. To znamená zmírnit, a hlavně snížit dolet skokanů na lyžích. Opravené musejí být také hrany. Podél můstku by měly vzniknout protivětrné clony.

Nahoře chce spolek postavit nové zázemí pro skokany, dole potom věž pro rozhodčí a tribuny. Starosta Vašíček věří, že první závody ve skoku na lyžích by se mohly v Harrachově konat už na jaře v roce 2025.