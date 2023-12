Na Liberecku sníh uzavřel silnici, v následujících dnech se ale oteplí. Na Štědrý den přesto může být bílo

V Libereckém kraji je od půlnoci kvůli sněžení pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení platí až do půlnoci na neděli. Z celorepublikové předpovědi vyplývá, že v následujících dnech průměrné denní i noční teploty udrží nad nulou. Na Štědrý den teplota přes den stoupne až k osmi stupňům Celsia, ráno by přesto na některých místech mohlo být bílo, stojí v předpovědi meteorologů.

Harrachov 8:36 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít