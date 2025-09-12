Hasiči a inspekce životního prostředí kontrolují kvůli častým požárům skládky. Chtějí posílit prevenci
V Česku podle hasičů přibývá požárů skládek s odpady. Ohrožují zdraví lidí i životní prostředí. Hasiči a Česká inspekce životního prostředí proto do konce roku provedou desítky preventivních kontrol. Od srpna už zjistili pochybení u devíti provozovatelů.
Skládka Růžov u Ledenic na Českobudějovicku, která loni v říjnu hořela, je terčem jedné z kontrol. Už za chvilku se tam společně s hasiči vydá inspektor Martin Kocábek z České inspekce životního prostředí. Zaměří se i na dodržování protipožárních opatření.
00:00 / 00:00
V Česku podle hasičů přibývá požárů skládek s odpady. Hasiči a Česká inspekce životního prostředí proto do konce roku provedou desítky preventivních kontrol. Na jedné z nich byla i redaktorka Jitka Vokatá Cibulová
„Například ukládání povolených druhů odpadů do skládky, soustřeďování odpadů mimo těleso skládky, aby nemohlo dojít k jejich zahoření a podobně,“ říká.
Inspektoři už zkontrolovali téměř 30 zařízení a zjistili řadu pochybení, doplňuje mluvčí inspekce Miriam Loužecká. „Pochybení spočívala v překročení kapacity zařízení nebo v manipulaci s odpady mimo vyhrazená místa třídící linky. Zjištěny byly i nedostatky ve vedení evidence o odpadech nebo nezajištění třídění vzniklých odpadů v provozovně výrobního podniku,“ popisuje.
Chyby v bezpečnosti
Hasiči mají za sebou 22 kontrol skládek. Přestupky zaregistrovali u čtyř provozovatelů, dodává mluvčí Hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová.
„Mezi nejčastější problémy patřilo, že provozovatelé nedodrželi požadovanou vzdálenost skládek od okolních objektů. Také jim chyběly hasicí přístroje, neprováděly se kontroly provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení, nebyly označeny uzávěry vody a vypínače elektrické energie a chyběla i dokumentace,“ jmenuje mluvčí.
Počet požárů na skládkách i v zařízeních pro nakládání s odpady je v Česku dlouhodobě vysoký. Jen za loňský a letošní rok jich hasiči likvidovali téměř devět set.
Za srpen hořelo 40 skládek, majitele čekají kontroly. ‚Postihy mohou být až stovky tisíc,‘ varuje šéf hasičů
Číst článek
„Nejčastější příčinou je neprokázané zavinění neznámé osoby, které souvisí i s tím, že lidé vyhazují opravdu všechno možné. Může pak dojít k navezení hořlavých nebo chemicky aktivních materiálů na skládku a k následnému samovznícení,“ varuje Ochmanová.
„Požár může také vzniknout i nedbalostí při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm, výjimečný není ani úmysl. Faktorem může být extrémní horko a sucho, obojí zvyšuje riziko požáru,“ doplňuje.
Cílem této kontrolní akce není sankcionování provozovatelů, ale především posílení prevence, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. „Požárům skládek odpadu a recyklačních linek nelze úplně zabránit, je ale nutné, aby taková zařízení byla na požáry připravená a takovým rizikům předcházela,“ apeluje Krejčí.
Vedení společnosti Marius Pedersen, která skládku v Růžově u Ledenic i na dalších místech v Česku provozuje, se k významu této preventivní akce odmítlo vyjádřit.