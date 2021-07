Hasiči kvůli bouřkám evidují desítky zásahů, jde hlavně o čerpání vody a odklízení stromů

Jihočeští i jihomoravští hasiči měli večer kvůli bouři a dešti několik desítek zásahů. Ve většině případů čerpali vodu a odstraňovali popadané stromy. Jihočeští hasiči likvidovali i požár ve Zvíkově na Českokrumlovsku, kde hořelo hospodářské stavení. Na jižní Moravě hasiči také odčerpávali vodu ze zatopeného rodinného domu. Zhruba od 20.30 vyjíždějí převážně na Znojemsko, poté se bouřka přesunula na Brněnsko. České Budějovice 22:35 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V bouřkách na jihu Česka může v neděli odpoledne a v noci na pondělí spadnout až 80 milimetrů srážek a vítr dosáhne síly vichřice | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

„Odhadem to byly vyšší desítky zásahů, především čerpání vody a odstraňování spadlých stromů. Nejvíc bylo zasažené Táborsko a Českokrumlovsko,“ popsal operační důstojník zásahy jihočeských hasičů.

Hasiči zasahovali i u požáru ve Zvíkově u Netřebic na Českokrumlovsku. Hořelo hospodářské stavení, předběžný odhad škody je podle informací ČTK milion korun.

Jižní Morava

Jihomoravští hasiči v neděli večer v souvislosti s bouřkami dosud zasahovali u více než 50 událostí. Nejčastěji to jsou stromy, které spadly na silnici, hasiči také odčerpávali vodu ze zatopeného rodinného domu.

„Kromě popadaných stromů jsme zajistili také jednu nalomenou májku a pomáhali u dopravní nehody, kde auta narazila do spadlého stromu. Mělo by to být bez zranění. Naštěstí zatím není nic vážného," řekl zhruba ve 21.45 mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Kolem 22.00 začali hasiči evidovat první případy v Brně.

Od 20,30 evidujeme na 50 událostí v souvislosti s počasím. Začaly na Znojemsku a postupují přes Brněnsko a nyní jsou první případy přímo v Brně. Většinou popadané stromy, ale vyjíždíme i k čerpání vody. pic.twitter.com/mAold8nyz7 — HZS JMK (@hzsjmk) July 25, 2021

Bouře hrozí v celé zemi a mohou se objevit také povodně. V bouřkách na jihu Česka může v neděli odpoledne a v noci na pondělí spadnout až 80 milimetrů srážek a vítr dosáhne síly vichřice.

Pro Jihomoravský kraj platí podle webu meteorologů výstraha před velmi silnými bouřkami, někdy i s přívalovými srážkami, celou noc. Pondělní ráno a dopoledne by mělo být klidné, výstraha opět platí od odpoledne až do noci na úterý. Pro Boskovice a Tišnov platí rovněž povodňová bdělost.