Hasiči měli napilno. Po nočních bouřkách museli odstraňovat polámané stromy

Hasiči na Vysočině odstraňovali popadané stromy, větve a odčerpávali vodu. Zasahovali i u vlaku u Rantířova na Jihlavsku, který najel do stromu. Měli asi 150 zásahů. Novinářům to sdělila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Bouře zaměstnala hasiče i v Královéhradeckém či Jihomoravském kraji. Jihlava 11:30 11. 7. 2020 (Aktualizováno: 12:09 11. 7. 2020)

Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které popadaly na silnice a bránily plynulému provozu. Nejvíc zásahů měli na Žďársku. „Po osmé hodině večer najel vlak do padlého stromu v kolejišti u Rantířova. Událost se obešla bez zranění,“ uvedla mluvčí.

Před 20.30 zasahovaly dvě jednotky hasičů u osobního auta, jež narazilo do padlého stromu u Pavlova u Herálce na Havlíčkobrodsku.

Východní Čechy

V Královéhradeckém kraji měli hasiči přes 50 výjezdů. Především odstraňovali stromy popadané na silnice. Při bouřkách nebyl nikdo zraněn. Nejvíce hasiči zasahovali na Rychnovsku, řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Na Rychnovsku hasiči vyjížděli k asi 35 událostem, zejména v okolí Kostelce nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky. „Někde na silnici popadalo i více stromů najednou. Mezi obcemi Mokré a Přepychy stromy na silnici uvěznily jedno auto,“ řekla mluvčí. Ve Slatině nad Zdobnicí strom spadl na rodinný dům. Poničenou střechu hasiči zakryli.

Další nebezpečí bouřek se silným větrem již v sobotu v kraji pominulo. Podle meteorologů by v Královéhradeckém kraji mělo být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty by se měly pohybovat od 16 do 19 stupňů. Vítr by měl mít rychlost do 25 kilometrů v hodině.

Kvůli bouřkám evidujeme od včerejší 17. hod. asi 50 událostí, z toho bylo 35 Rychnovsku. Padaly hlavně stromy na komunikace, ve Slatině n. Zdobnicí spadl strom na střechu rodinného domu. Naštěstí se všechny události obešly bez zranění osob.

FOTO: HZS KHK a JSDH Borohrádek pic.twitter.com/Zk9jIDYsww — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) July 11, 2020

Jižní Morava

„Hasiči v souvislosti s bouřkou zasahovali u 21 událostí, v sedmnácti případech šlo o stromy popadané na silnice. V Nedvědici na Brněnsku odstraňovali ze silnice spadlý telekomunikační sloup, v Příměticích na Znojemsku zajistili uvolněné plechy na střeše bytového domu a v Nýrově na Blanensku zajistili uvolněné stany,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Příkaský.

Kolem půlnoci zachraňovali hasiči společně s vodními záchranáři posádku čtyřčlenného člunu na hladině Nových Mlýnů u Pasohlávek. „Nemohli dopádlovat ke břehu, tak si zavolali pomoc. Nikdo nebyl zraněn, všichni byli v pořádku,“ dodal mluvčí.

Bouřka nejvíc škodila na území Blanenska a Znojemska mezi 23.00 pátečního večera do 3.00 sobotního rána. Dopoledne hasiči odstraňovali další popadané stromy na menších silnicích nebo cyklostezkách.

Jihomoravští hasiči v souvislosti s noční bouřkou zasahovali u 21 událostí. Jednalo se převážně o popadané stromy na silnice (17). Kolem půlnoci hasiči společně s Vodní záchrannou službou zachraňovali čtyřčlennou posádku člunu na Nových Mlýnech u Pasohlávek. pic.twitter.com/oAn7SHhZas — HZS JMK (@hzsjmk) July 11, 2020