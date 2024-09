Hasiči budou u bazénu v Českém Krumlově zasahovat až do pondělí. Požár způsobil škodu za 20 milionů

Český Krumlov nejspíš přišel o svůj plavecký stadion. Zachvátil ho rozsáhlý požár. Hasiči škodu odhadují na 20 milionů korun. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu až po zhruba dvanácti hodinách. Na místě budou zasahovat nejspíš ještě pár dní. Podle vyjádření nezávislého místostarosty Českého Krumlova Dalibora Uhlíře jsou poškození tak rozsáhlá, že bude nutné postavit nový bazén. Příští týden zahájí přípravy. Český Krumlov 8:23 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči požárem zničenou střechu bazénu v Českém Krumlově ochlazovali a hlídali celou noc | Zdroj: HZS Jihočeského kraje

„Byl to takový čoud, tak si říkám, že asi hoří nějaké auto a on to byl bazén,“ říká Hana Skočdopolová, která požár zaznamenala před devátou hodinou dopoledne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z místa požáru plaveckého bazénu v Českém Krumlově

Hasič Petr Adam Hlavneka ze sebe sundavá tlustou bundu, ve které musel být celou dobu na střeše. Má na sobě silné oblečení, helmu, dýchací přístroj i rukavice. „Vybral jsem si tuto práci. Jsem s ní spokojený. Pracuje se v tom samozřejmě těžce, jsme na to zvyklí a trénovaní,“ popisuje Hlavenka.

Lukáš Voldřich je od hasičů z Třeboně a po slezení ze střechy je celý od čoudu a zpocený. „Je tam horko,“ směje se Voldřich. „Je potřeba v první řadě chodit po tvrdých částích, jako jsou krovy. A hlavně na sebe dávat pozor. Někam šlápnete a jeden krok může znamenat mazec,“ dodává.

Miloslav Němec bydlí hned vedle stadionu a pozoruje práci hasičů. „Kouří nám to do chalupy. Asi se přestěhujeme na noc, protože bychom to nemuseli přežít,“ říká Němec.

Nezamhouřili jsme oči ani na chviličku. Celou noc hasíme, ochlazujeme a hlídáme, aby se požár opět po konstrukcích nerozjel.

V ranních hodinách jsme snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý, část zasahujících jednotek v průběhu noci vystřídala. pic.twitter.com/yDk22f0hI2 — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) September 8, 2024

Šárka Jančářová se přišla podívat na požár. „Je to smutné, chce se mi z toho brečet. Děti sem chodí plavat,“ poznamenává Jančářová.

Velitelem zásahu je Jiří Chmel. „Já si myslím, že tady budeme až do pondělního rána. Budou tu určitě jednotky, které budou sledovat, jestli se to nerozšíří z nějakého skrytého ohniska a určitě budeme hlídat konstrukce a připravovat se na ohledání,“ popisuje Chmel.

Požár podle policie pravděpodobně vznikl nešťastnou manipulací s ohněm při likvidaci vosího hnízda. Hasiči škodu odhadují na 20 milionů korun.