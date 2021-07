Hasiče povede dosavadní šéf moravskoslezského sboru Vlček. Patří mezi nejzkušenější krajské ředitele

Vlček nahradil Drahoslava Rybu, který v neděli skončil na pozici šéfa hasičů po téměř deseti letech. Odešel na vlastní žádost, protože mu uplynulo druhé pětileté funkční období. Nově bude zastávat pozici přidělence českých hasičů při českém zastupitelském úřadu v Bratislavě.

Vlček, dosavadní ředitel hasičů Moravskoslezského kraje, vstoupil do sboru v roce 1984. Patří mezi nejzkušenější krajské ředitele, prošel řadou funkcí v okresním a krajském sboru i na celostátní úrovni.

Většinu své téměř 37 let dlouhé praxe prožil v Ostravě. Nejvyšším šéfem hasičů v Česku byl už v letech 1993 až 1995. Následně Vlček působil ve vedení ostravských a moravskoslezských hasičů.

Byl ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje od roku 2016, o rok později ho prezident Miloš Zeman jmenoval do hodnosti brigádního generála. Letos v květnu se stal generálmajorem.

Vlček působil i v zahraničí. Byl velitelem vyhodnocovacího a koordinačního týmu monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po zemětřesení a tsunami v Japonsku a Jordánsku, zúčastnil se i misí v Namibii a Tádžikistánu.

Ministr vnitra @jhamacek právě uvedl do funkce nového generálního ředitele @hasici_cr. Ve výběrovém řízení uspěl dosavadní ředitel @hzsmsk genmjr. Vladimír Vlček. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci pic.twitter.com/GlIp8LQUXv — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 19, 2021

Odcházející šéf hasičů Drahoslav Ryba byl generálním ředitelem hasičů od 1. prosince 2011, do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Jan Kubice.

„Osobně říkám, že pro sbor je to ztráta. Kdyby bylo možné, aby tam pan generálporučík ještě nějakou dobu vydržel, tak by to určitě bylo přínosem, ale nemůžeme jít nad rámec zákona,“ uvedl před časem ministr vnitra Jan Hamáček.

Drahoslav Ryba | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas