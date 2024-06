Nový český rekord. Děti ze skupin dobrovolných hasičů vedly vodu 550 hadicemi víc než 10 kilometrů

Dostálová je kandidátem ANO na místopředsedkyni Evropského parlamentu, říká Pokorná Jermanová

„Tak my to považujeme za naprosto přirozené. Klára Dostálová je náš lídr a myslím si, že jako jeden z nejsilnějších na to nárok máme. Takže určitě o to budeme bojovat,“ řekla Pokorná Jermanová (ANO).