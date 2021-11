Hasiči evakuovali 53 osob ze střední školy v Kladrubech nad Labem. V šatnách byla dráždivá látka

Hasiči v pátek dopoledne evakuovali 53 studentů a učitelů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem na Pardubicku. V šatnách byla dráždivá látka, která nutila studenty ke kašli, některým se udělalo velmi špatně. Žáci i pedagogové se museli přesunout do tělocvičny, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Kladruby nad Labem (Pardubicko) 12:39 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči evakuovali 53 osob z budovy střední školy v Kladrubech nad Labem. V šatnách byla dráždivá látka, která vyvolávala u studentů kašel | Foto: HZS Pardubického kraje | Zdroj: Archiv HZS Pardubického kraje

Jaká látka událost způsobila, není zatím jasné. Podle ředitele Františka Horáka to mohl být i nepovedený žert některých žáků. Případ vyšetřuje také policie.

„Dvě osoby, kterým bylo nejhůře, byly ihned převezeny zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Dalších pět, kterým se udělalo nevolno, bylo evakuačním autobusem převezeno ke kontrole do nemocnice. Zbytek žáků zůstal v tělocvičně a zůstanou tam do doby, než se objekt celý odvětrá a nebudou naměřeny žádné koncentrace nebezpečné látky,“ uvedla Horáková.

Hasiči prováděli měření koncentrací, odběr vzorků a následné odvětrání budovy spolu s pracovníky institutu ochrany obyvatelstva.