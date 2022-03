Hlučínští hasiči se vydali k ukrajinským hranicím. Tamějším záchranářům vezou tatrovky s žebříky

Z Hlučína na Opavsku vyjela brzy ráno kolona hasičských aut směrem k ukrajinským hranicím. Hasičské sbory napříč republikou posílají do obléhaných měst výškovou techniku a žebříky. Právě o to ukrajinští záchranáři požádali. První auta by měli převzít ve čtvrtek odpoledne a další část zásilky vyjede v pátek. Reportáž Hlučín 7:02 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technika pro Ukrajinu | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Na podvalníky couvají starší, ale stále funkční tatrovky s žebříky a plošinami pro hašení. Jednoho z řidičů čeká několik hodin cesty přes Polsko k ukrajinským hranicím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z Hlučína na Opavsku vyjela brzy ráno kolona hasičských aut směrem k ukrajinským hranicím

„Je to nějakých šest hodin, pokud to půjde vše bez problému. Jsme tu dva řidiči, takže děláme přestávky, kde se vystřídáme, takže se to dá zvládnout,“ říká pro Radiožurnál jeden z řidičů.

Hasičská auta si na místě převezmou polští hasiči a ti je pak ukrajinským záchranářům předají, kdyby se třeba zpozdili kvůli dopravním komplikacím. Všechno je domluvené, dodává velitel hlučínského záchranného útvaru David Kareš.

‚Jmenuji se Natalia a jsem z Ukrajiny.‘ Univerzita Karlova nabízí kurz češtiny pro válečné uprchlíky Číst článek

„Celkově těch šest kusů výškové techniky, které v průběhu těch dvou dní vezeme, jsou z hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů, mají veškeré revize platné, mají technické prohlídky, jsou bezpečné k provozu a věříme, že budou sloužit ukrajinským hasičům,“ vysvětluje Kareš.

Do akce se podle něj auta mohou zapojit hned, jak na místo dorazí. „Proto je převážíme na podvalnících, aby ta vozidla dojela připravená a aby se mohla zapojit do akce okamžitě,“ dodává.

Kromě těžké techniky odjela také auta s elektrocentrálami a potřebným osvětlovacím zařízením. Je to další z řady humanitárních výjezdů. Celkově hasiči z hlučínského útvaru najezdili k hranicím a zpátky už 70 tisíc kilometrů, během kterých převezli přes hranice také více než tisíc uprchlíků.