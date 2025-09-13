Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné. Škoda je přes milion korun

Hasiči od sobotních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo nebyl zraněn. Požár přesáhne škodu více než milion korun, informovali hasiči na síti X.

Požár likviduje několik jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. „Z hořících prostor jsme do bezpečí dostali několik tlakových láhví. Zásah je prováděn pomocí více hasebních proudů. Zajistili jsme zásobování vodou z čerpacího stanoviště. Provádíme postupné dohašování, rozebírání,“ doplnili hasiči.

