Karvinští hasiči lovili z řeky Olše mrtvou šestimetrovou krajtu. Nejspíš unikla chovateli

Hada plujícího na hladině řeky v Českém Těšíně si všiml náhodný kolemjdoucí. Informoval městskou policii. Strážníci pak přivolali hasiče. Had dlouhý šest metrů vážil okolo padesáti kilogramů. Při zásahu hasiči zjistili, že zvíře je mrtvé.

„Hadí tělo, dosud pružné, ohebné, a ještě bez vnějších známek rozkladu a poškození, hasiči vytáhli z koryta řeky a položili v plastovém pytli do vozidla městské policie. Hlídka strážníků krajtu převezla na veterinární kliniku v Českém Těšíně na pitvu,“ řekl Kůdela. Zatím podle něj není známo, jak se had do řeky dostal a jak zahynul.

Krajta mřížkovaná obývá jihovýchodní Asii, Indonésii a Filipíny. Preferuje podmáčené a pobřežní lesní porosty, mokřady, močály a rýžová pole. Dobře šplhá po stromech a velice ráda se koupe, často vydrží ve vodě celé hodiny.