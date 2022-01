Hasičům za rok odešlo 520 lidí, nejvíce za jedenáct let. Vedení to vidí jako příležitost omladit sbor

Řady hasičů loni výrazně prořídly. Ze sboru v roce 2021 odešlo přes pět set příslušníků, to je nejvyšší číslo za posledních jedenáct let. Vedení hasičů to bere jako příležitost. Chce totiž omladit svůj sbor a daří se mu hledat nové posily. Praha 15:50 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní otevření Hasičské stanice Holešovice v Praze. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z mladých hasičů je jednadvacetiletý Vojtěch Fiala, který již rok působí na smíchovské stanici v Praze. „Byla to jasná volba, protože jsem byl od mala u dobrovolných hasičů. Je to super práce a baví mě to,“ komentoval svou kariérní volbu. Oproti svým kolegům je ale stále nováček.

Velitelem Fialovy čety je Radomír Fischer. Ten ke sboru nastoupil již před třiceti lety. „Ta práce se za tu dlouhou dobu dost změnila. V rozsahu znalostí a dovedností nároky na hasiče neustále rostou. Přesto všechno bych neměnil. Nikdy jsem svého rozhodnutí nastoupit k hasičskému sboru nelitoval,“ řekl velitel.

Hasičů, kteří slouží alespoň podobně dlouho, jako Fischer, ale už moc není.

V roce 2021 odešlo od hasičů nejvíc lidí za posledních 11 let. Pro srovnání – v roce 2021 hasičskou uniformu odložilo 520 příslušníků, předloni jich bylo o skoro polovinu méně.

Podle generálního ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka souvisí vysoké odchody s koronavirem ale také s věkovým složením sboru jako takového. Myslí si, že sbor by potřeboval omladit.

Hasiči jsou totiž aktuálně průměrně skoro o rok starší než jejich kolegové od policie. „Ta věková struktura je něco málo přes 40 let. Určitě se nejedná o sbor mladý jako takový,“ řekl. Skoro polovina hasičů pracuje u sboru déle než 15 let. Ideální by podle Vlčka bylo, kdyby se věkový průměr snížil aspoň o pět let.

„Činnost hasičů velmi úzce souvisí se zdravotní způsobilostí, s fyzickou způsobilostí zejména výjezdových hasičů. Na druhé straně musí být vytvořen předpoklad pro to, že starší zkušení budou mít prostor předat znalosti, informace, zkušenosti těm novým.“ Uvedl ředitel

Hasičský sbor aktuálně hledá asi tři sta lidí, upřesnil náměstek pro řízení lidských zdrojů František Vavera. „Snažíme se to naplňovat, protože u nás není možné, abychom měli neobsazená místa z toho důvodu, že musíme bezpečnost zajistit. A zejména výjezdoví hasiči, což jsou asi dvě třetiny sboru, tak musí být naplněni,“ řekl.

O práci je zájem

Hasiči mají v celém Česku asi deset a půl tisíce tabulkových míst. To je o tři sta víc než loni. V dalších pěti letech by jich mělo podle ředitele Vlčka přibývat. Stavy by mělo posílit až 1500 nových lidí. Pozice se zatím daří obsazovat. O práci hasiče je totiž pořád zájem.

„Jedna věc je ta prestiž, která je, byla a bude. Určitě je to dáno i tím, že máme i dobrovolné hasiče, tedy od malička vedené osoby vedené k hasičině, k jednotkám a k zajištění bezpečnosti,“ informoval Vavera.

Každý, kdo se chce přidat k profesionálním hasičům, musí být mimo jiné plnoletý, zdravý, mít nejméně maturitu, a složit psychologické a fyzické zkoušky. Průměrný plat u hasičského sboru je asi 47 tisíc korun měsíčně. Nové posily hledají i policisté. Ideální by bylo podle policejního prezidia nabrat asi pět a půl tisíce lidí.