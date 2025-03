Hasiči odpařují benzen po havárii cisteren. U jezera číslo šest inspekce chystá speciální larsenové stěny

„Zároveň se ten čas ještě využije k tomu, že se bude opravovat kovový svršek, aby tam mohly jezdit technické vlaky pro to odstraňování. Některé opravy probíhají s otevřeným plamenem. Na kolejnicích se řeže autogenem, to znamená, že hasiči Správy železnic jsou tam jako asistence, protože se to všechno děje v potenciálně nebezpečném prostředí,“ říká pro Český rozhlas Olomouc Martin Kavka ze Správy železnic.

O dalším postupu teď jednají zástupci integrovaného záchranného systému. Kdy bude možné zbytky vlaku odtáhnout, není zatím jasné.

Odborníci vyhloubili 27 sondážních jam v prostoru havárie cisteren s benzenem. Ze sond, v nichž jsou podzemní vody zasaženy benzenem, se tato toxická látka odčerpává a odváží k odborné likvidaci. Kromě prostoru mezi tratí a vodní nádrží číslo šest byly jámy vyhloubeny také na druhé straně kolejí, řekla v pondělí mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Sondy vyhloubené pásovým rypadlem zvolili odborníci na sanace jako nejrychlejší metodu pro zmapování kontaminačního mraku. Za pomocí techniky je vykopali v předpokládaném směru proudění podzemní vody.

„Na místě je nyní vyhloubeno 27 sanačním jam. Kromě prostoru mezi tratí a vodní nádrží číslo šest byly jámy vyhloubeny také na druhé straně kolejí, tedy ve směru na Hustopeče,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí.

Všechna tato opatření vedou k tomu, aby se co nejvíce zamezilo proniknutí kontaminované podzemní vody do nejblíže položeného jezera. Právě v jezeře číslo šest vzdáleného od místa havárie necelých sto metrů byly naměřeny nadlimitní koncentrace toxické látky.

„V nejvíce ohrožené vodní nádrži číslo šest se v průběhu uplynulého týdne projevovaly koncentrace benzenu nad limitem pro povrchové vody. Tyto hodnoty kolísaly v závislosti na počasí, vlhkosti, teplotě a dalších okolnostech,“ řekla Loužecká.

Nádrž číslo šest

Česká inspekce životního prostředí se bude podle Loužecké i v příštích dnech zaměřovat na monitoring nejohroženější vodní nádrže číslo šest, kde se budou zintenzivňovat opatření pro zachytávání benzenu.

Patřit mezi ně bude i instalace speciálních larsenových stěn, které lze umístit až do hloubky osmi metrů. Budou na břehu jezera, zamezit mají vniknutí vody z jezera do sondážních jam, kde by se mohla mísit s benzenem a dostat se zpět.

„Pokračovat bude také hydrogeologický průzkum lokality a sanace kontaminovaných podzemních vod. Po odstranění poškozených železničních cisteren a drážního svršku by měl proběhnout screening půdy, který je nezbytný pro určení míry její kontaminace a následných kroků,“ dodala mluvčí inspekce.

Kroky k odstranění následků havárie, při níž na konci února vykolejilo a vzápětí vzplanulo patnáct ze sedmnácti cisteren převážejících přes tisíc tun toxického benzenu, jsou poměrně složité. Práce nelze s ohledem na bezpečnost urychlit.

Teprve až se benzen ze všech zdemolovaných cisteren odpaří, bude moci po odstranění kolejí přijet na místo speciální firma se stříhacími bagry, aby postupně likvidovala shořelé cisterny. Na místě jsou připraveny také uhelné vagony, na které se budou nakládat zbytky rozřezaných cisteren, které vlaky odvezou.