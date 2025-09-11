Hasiči, policisté a záchranáři nacvičovali zásah proti výrobcům drog. Využili bývalý uhelný důl Centrum
Hasiči, policisté a záchranáři ve čtvrtek nacvičovali zásah proti výrobcům drog v jedné z budov areálu bývalého uhelného dolu Centrum na Mostecku. Uhlí se v něm netěží od roku 2016. Na podzim tam přijede demoliční technika, která zhruba dvacet tamních budov srovná se zemí. Zůstane pouze památkově chráněná těžní věž a důlní stroj, který získá Podkrušnohorské technické muzeum v nedalekých Kopistech.
Zásah se odehrával v jedné z patrových průmyslových budov. Nejprve do ní vnikla policejní zásahová jednotka. Následně explodovala varna drog, došlo k požáru a místo přijeli uhasit hasiči. Poté důlní záchranáři spustili po laně z druhého patra raněné výrobce drog, kterých se ujali zdravotničtí záchranáři. Celé cvičení trvalo necelé dvě hodiny.
Celý areál bývalého dolu Centrum patří společnosti Seven, které se podařilo po jednání s památkáři celé území vyjmout z památkové ochrany. Zhruba dvě desítky budov tak půjdou na podzim k zemi. Následně se podle mluvčí společnosti Seven Evy Maříkové začne s budováním rozvojové zóny, která nabídne prostory k výrobě a podnikání.
Areál ale využijí i studenti, protože zde společnost Seven počítá s výrobou zeleného vodíku pro studijní účely. „Vysokoškoláci v České republice se naučí pracovat s technologiemi, které vyrábí zelený vodík a budou potom k dispozici firmám,“ vysvětluje Maříková.
Zelený vodík se vyrábí výhradně z obnovitelných zdrojů, tedy například z energie ze solárních panelů.
Důlní stroj v muzeu
V bývalém dolu Centrum má zůstat památkově chráněná těžní věž. Důlní stroj, který poháněl kabiny s horníky do dolu a zase zpět na povrch, získá Podkrušnohorské technické muzeum. Stroj pochází z 50. let minulého století a je technickou památkou. Váží 70 tun.
Při demolici budovy bude stroj chráněn sarkofágem. „Nejbezpečnější varianta bude postavit nad tímto strojem jakýsi sarkofág z ocelových konstrukcí. Ten objekt zbořit, uklidit suť, rozebrat sarkofág, potom můžou přijet s jeřábem. Rozdělí se na demontovatelné díly, aby se daly převézt po komunikaci a následně bude stroj přestěhován do Podkrušnohorského technického muzea,“ vysvětluje technický ředitel společnosti Seven Petr Procházka.
Stěhování důlního stroje je naplánované na jaro příštího roku. Za demolice a úpravu areálu zaplatí společnost Seven zhruba 300 milionů korun. Část z této sumy pokryje státní dotace.