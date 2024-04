Hasiči potřebují doplnit stavy, do čtyř let chtějí získat tisíc nováčků. 80 procent ale neprojde testy

Každé dvě minuty vyjíždí hasiči v České republice k zásahu. Je jich ale málo, a tak Hasičský záchranný sbor hledá posily. Za čtyři roky chce získat tisícovku nových příslušníků. Jak ale v rozhovoru pro Radiožurnál upozorňuje Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, do finálního výběru prochází 10 až 20 procent uchazečů. Rozhovor Praha 12:14 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dá se říct, o jaké zásahy jde nejčastěji?

Když se podíváme na strukturu, tak řádově 50 procent událostí, ke kterým vyjíždíme, nám zabírají technické zásahy. Počet požárů se hýbe někde od 10 do 15 procent, počet dopravních nehod řádově 15 procent a více. No a pak jsou tu některé další mimořádné události.

Principiálně si myslím, že pro nás je potěšitelné, že v loňském roce nám klesl počet požárů. Můžeme to samozřejmě vydávat za to, že jsme velmi dobří s prevencí, ale na druhou stranu si přiznejme, že zejména klesl v loňském roce počet požárů ve venkovním prostředí.

Potřebujete nové lidi. Za necelé čtyři roky jich chcete nalákat tisícovku. Jak to chcete udělat?

My jsme v roce 2021 předložili tehdejší vládě koncept, který spočíval v tom, že potřebujeme navýšit počet hasičů ve výjezdových jednotkách, nikoliv těch, kteří sedí někde v kancelářích. Řádově by bylo potřeba navýšit řady o 1700 zaměstnanců a jsem rád, že se nám to podařilo v roce 2022. Nicméně v roce 2023 přišel konsolidační balíček a vláda řekla ne, pro letošní rok vám hasiče nezvýšíme.

Takže jsme měli dvě možnosti. Buď se s tím spokojíme, anebo začneme hledat rezervy u sebe. Zvolili jsme druhou cestu a našli rezervy v tom smyslu, že jsme 50 stávajících hasičů, kteří byli na jiných pozicích, přeřadili do výjezdových jednotek a dále jsme snížili počet občanských zaměstnanců celkem o 92.

Z toho část sloužila k tomu, abychom dorovnali platy občanským zaměstnancům, a druhá část sloužila k převedení do výjezdových jednotek. To dnes (ve středu) mimochodem projednává vláda a celkem se jedná o 50 hasičů.

Samozřejmě nás čeká naverbovat ještě 1070 hasičů do budoucna. Nebude to jednoduché. Začíná vyjednávání rozpočtu pro příští rok, ale budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom přesvědčili vládu, že těch 300 hasičů ročně v následujících letech je třeba přidat do výjezdových jednotek.

Pokud nás poslouchá někdo, kdo by se chtěl stát hasičem, jaké jsou podmínky?

Jsou relativně podobné jako v jiných bezpečnostních sborech. To znamená, absolvent musí mít střední školu s maturitou, musí mít fyzickou zdatnost, musí být zdravotně způsobilý a také psychologicky způsobilý. A dá se říct, že na tom spousta uchazečů jaksi ztrácí. Když se podíváme na celkové číslo, tak do finálního výběru nám projde nějakých 10 až 20 procent.

No a co potom? Hasič je u sboru a po třech letech skládá zkoušky. Je to tak?

Je to jak říkáte. Otevřeně musím přiznat, že nejde o celoživotní povolání. Znám velmi málo hasičů, kteří vydrželi opravdu těch 40 let v práci. Vím, že v poslední době rezonovalo to, že by se mohl prodloužit věk odchodu do důchodu.

Není tomu úplně tak, protože snaha prodloužit odchod do důchodu byla z jiných bezpečnostních sborů a byla to výjimečná záležitost zejména k těm, kteří nejsou ve výjezdových jednotkách. Já si sám nedokážu představit, že by to mělo nějaký masivní dopad na hasiče.

Například v Německu je systém požární ochrany založen více na dobrovolných hasičích. Tradice dobrovolných hasičů v Česku je také poměrně dlouhá. Zhruba před nějakými 10, 15 lety se uvažovalo i v Česku, že by se více zapojili dobrovolní hasiči? Nebylo by to řešení?

V Německu tomu tak úplně není. Větší města s 50 000 obyvateli mají profesionální hasiče. Na dobrovolných hasičích je postaveno Rakousko, kde je jenom šest profesionálních sborů. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Rakousko, které je podobně velké jako Česko, má 250 000 výjezdových dobrovolných hasičů, u nás jich je 80 000.

Souvisí to s tradicí Rakouska-Uherska, nicméně Česká republika, tak jako spousta jiných států, se vyvíjela jinak a dnes máme kombinovaný systém. Já si toho velmi vážím a oceňuji velmi dobrou spolupráci s dobrovolnými hasiči a jsem pevně přesvědčen, že takto by to mělo i zůstat.