Hasiči, kteří se zranili během sobotního požáru hotelu, jsou v domácím ošetření, informoval mluvčí

Sobotní požár pražského hotelu Eurostars David má čtyři oběti na životech. Další osoby skončily v péči lékařů. Hasiči vyšetřují příčiny. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka Radiožurnálu řekl, že už vyšetřování dalo odpovědi na některé otázky. Ty ale nezveřejní před koncem vyšetřování. Praha 10:21 22. ledna 2018

Hlášení o ohni dostali hasiči v 18.03, první jednotka dorazila v 18.06. To už byl hotel v plamenech. Postupně dorazilo na Nové Město 17 jednotek profesionálních hasičů, chemici z Petřina, jednotka Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu a šest jednotek dobrovolných hasičů.

Zbylí dobrovolní hasiči měli pohotovost a pomáhali jinde. Zdravotnická záchranná služba měla na místě osm posádek, koronera a speciální vůz Atego, který je vybaven i kyslíkovou terapií pro větší počet pacientů. Požár lokalizovali ve 21.01, před půlnocí pak hotel předali policii.

Hasiči v pondělí na svém twitteru zveřejnili, že škoda způsobená požárem přesáhne 20 milionů korun. Policisté už také mají indicie, kdo byly dvě z obětí. Radiožurnálu potvrdili, že nejde o občanky České republiky.

Byly v hotelu Eurostar David nějaké požární alarmy, které lidi varovaly?

Hotel byl standardně vybavenprotipožárním zařízením, protože byl rekonstruován. Mimo to, že zjišťujeme samotnou příčinu vzniku požáru, tak samozřejmě zjišťujeme, jak fungovalo požárně bezpečnostní zařízení. To všechno je předmětem dalšího vyšetřování.

Co už ukázalo vyšetřování? Jaké odpovědi vám dalo?

Nějaké odpovědi nám dalo, ale s ohledem na to, že vyšetřování stále probíhá, tak nemůžu podrobněji komentovat výsledky. Musíme opravdu počkat až na závěr vyšetřování, abychom případně nezmařili nějaké úkony, které dělá policie.

Můžete popsat, jak náročný sobotní zásah pro hasiče byl?

Náročný byl určitě pro zasahující hasiče, zvláště pro první jednotky z centrální, holešovické a smíchovské stanice, protože když jsme přijeli na místo, byť jsme tam byli velmi brzy, tak někteří hosté byli na římsách na fasádě domu, v oknech. Požár byl velmi intenzivní, to znamená, že hasiči museli rozdělit svou práci na dvě činnosti: hasit samotný požár a zachránit co nejvíce lidí z hotelu.

Museli jsme ustavit výškovou techniku. Ty uličky tam jsou velmi úzké, ale přesto jsme si s tím poradili. Výšková technika se nám podařila ustavit a pomocí ní jsme zachránili několik osob. Samozřejmě se zachraňovaly pomocí masek i osoby ve vnitřní části hotelu. Pro představu, ve chvíli, kdy probíhá tak intenzivní požár, tak za prvé musí hasiči hledat nějaké náhradní cesty, kudy se dostanou k hostům, a za druhé pokud je tam kouř, zplodiny hoření, tak hasič nevidí před sebe, musí se orientovat hmatem nebo termovizí. Bohužel nejsme zatím dostatečně vybaveni termovizemi pro hasiče, takže je to opravdu velmi náročné, jak fyzicky, tak psychicky.

Turista Milan Markovič vás chválil, že zásah byl rychlý a profesionální, což vás jistě potěší. Ptám se ale i na dva hasiče, kteří se při zásahu zranili. Jak jsou na tom?

Jsou na tom dobře. Včera (v neděli 21. ledna) jsem mluvil s ředitelem pražských hasičů panem (Romanem) Hlinovským. On je navštívil přímo. Oba by měli být dnes (v pondělí) už v domácím léčení. Jsou potlučení. Propadli se z nějaké výšky právě v důsledku toho, že tam byla špatná viditelnost. Takže došlo k pádu. Jeden je zraněn trochu více a řekl bych, že na tom je trošku hůř. Ale jsou mimo ohrožení života a neměli by mít trvalé následky.

Co byste poradil lidem, kteří by se ocitli ve stejné situaci, jako ti ubytovaní v hotelu? Mluvil jste o tom, že lidé vylézali z oken, byli na římsách. Je to dobrý postup?

Částečně ano. Pokud před sebou máte zplodiny hoření a pocitově víte, že se nedostanete z objektu po schodišti, tak je dobré se zavřít v hotelovém pokoji, zkusit dát mokrý ručník pod dveře tak, aby vám nešel kouř do pokoje. Pokoje v hotelech by měly tvořit samostatný požární úsek, to znamená, že tam se vůbec požár nedostane, pokud samozřejmě nehoří přímo v tom pokoji. A musíte dát o sobě vědět, to znamená, opravdu mávat, poutat na sebe pozornost a hasiči určitě vás zachrání. Tím, že se vydáte vstříc kouři a požáru, tak tam je to otázka několika vteřin, kdy se vám může něco stát a už může být pozdě.

To znamená, doporučuji v případě, pokud není jiná možnost úniku přes nějakou chráněnou únikovou cestu, zavřít pokoj a upoutat na sebe pozornost. A to zachránilo hostům život, že byli v oknech a my jsme je dostali ven.

