ONLINE: Boj s požárem Českého Švýcarska neustává. Hasiči pátrají po ohniscích, zmenšili plochu zásahu

Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku hasiči zatím nelokalizovali. Oblast zásahu ale o víkendu zmenšili zhruba o pětinu na 2860 hektarů a v pondělí v tom pokračují. Oheň spálil zhruba 1060 hektarů. Strážci národního parku, kde hoří devátým dnem, se ale stále setkávají s porušováním zákazu rozdělávání ohně v lesích a zákazu vstupu do vybraných lokalit. Hřensko 16:06 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblast zásahu hasiči o víkendu zmenšili zhruba o pětinu na 2860 hektarů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na pomoc obyvatelům oblastí zasažených požárem vybrali lidé zhruba devět milionů korun. Dávku mimořádné pomoci, která může být až ve výši 69 300 korun, dostali od děčínského úřadu práce zatím tři lidé.

Do Hřenska přes noc zamířili další hasiči z celé republiky, v pondělí jich tam tak zasahuje na 900 a k dispozici mají dvě stovky cisteren. V zásahu jim pomáhá 18 vrtulníků, z toho 12 z Německa, a pět letadel.

Podle mluvčího ústeckých krajských hasičů Lukáše Marvana je velmi důležitá pomoc dvou švédských letadel. Do soboty s hašením požáru pomáhal i polský vrtulník Black Hawk, musel ale zpět do vlasti kvůli servisu. Šéf polských hasičů Andrzej Bartkowiak na twitteru uvedl, že posádka strávila ve vzduchu 39 hodin a provedla 489 shozů. Na požár tak polský vrtulník shodil přes 1,46 milionu litrů vody.

Marvan v pondělí uvedl, že problémovými místy zůstávají oblasti Hlubokého dolu, Bouřňáku, vrchu Větrovce, Křídelní stěny a Hřenska. O zrušení evakuace pro Meznou, Mezní Louku a Hřensko se proto nyní neuvažuje. Jejich obyvatelé se budou moci vrátit domů, až budou oblasti bezpečné. Evakuovaní obyvatelé Vysoké Lípy se vrátili do svých domovů v neděli.

Významná místa

K soutěskám v Hřensku se hasiči ale dostali a tamní ohniska likvidují pozemní i vzdušnou cestou. Pravčická brána, jeden ze symbolů Českého Švýcarska, výletní zámeček a restaurace Sokolí hnízdo z roku 1881 a také historická stavba z konce 19. století na horním přístavišti Edmundovy soutěsky požár přestály. Podle strážce parku, který mohl do soutěsek vstoupit, zůstal objekt požárem celkem nedotčen.

Při náročném zásahu se dosud zranilo několik desítek hasičů a většina měla lehčí poranění. V ústecké nemocnici o víkendu skončil jen jeden hasič po úrazu, je mimo ohrožení života.

Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Zůstává uzavřen i hraniční přechod přes Hřensko do Německa.

Konec tolerance

Na území celého Ústeckého kraje je také zakázáno kouřit či rozdělávat oheň v lesích a za porušení zákazu hrozí pokuta ve správním řízení až 100 000 korun. Přesto strážci přírody podle mluvčího správy parku Tomáše Salova denně nacházejí stopy po táboření a nedopalky cigaret.

O víkendu policisté odhalili cyklistu, který se pokusil dostat do evakuované obce, a řešili tři turisty, kteří se chtěli dostat k Pravčické bráně. Věc ukončili domluvou a předali ji stráži přírody, která ji postoupila k projednání ve správním řízení na děčínský magistrát.

„Nebudeme už k lidem, kteří nerespektují zákaz, projevovat nějakou toleranci. Ti lidé šli požářištěm, mohli se ocitnout v nebezpečí života a zdraví,“ řekl v pondělí mluvčí krajské policie Daniel Vítek.

Platforma Donio ve spolupráci se senátorem Zbyňkem Linhartem (za STAN) a Národním parkem České Švýcarsko vyhlásila na pomoc lidem v oblasti požáru sbírku. K pondělí se v ní sešlo 8,6 milionu korun a senátor ČTK řekl, že chce momentálně přispět lidem, kteří zajišťují zasahujícím hasičům občerstvení. Ze sbírky bude podle Linharta pokryto i to, co nezaplatí stát.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden uvedl, že zatím neví, komu bude pomoc směřována ani v jaké výši. Podle něj to bude možné říct až po uhašení požáru. Linhart doplnil, že nějaké peníze budou také pomáhat v Hřensku, v jejíž části Mezná požár zničil tři domy a několik dalších poškodil. „Záležet bude také na pojišťovnách,“ řekl senátor.

Lidé, které postihl požár, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci a o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, například zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů či za vydání duplikátu rodného listu. Na úřady práce se mohou obracet také starostové, při odstraňování škod je možné zajistit veřejně prospěšné práce.

Mimořádnou dávku pomoci vyplatil pracovní úřad v Děčíně zatím třem obyvatelům evakuovaných obcí, řekla vedoucí oddělení dávek hmotné nouze na děčínském úřadě práce Jana Komová. „U jedné žadatelky volala přímo příbuzná, která ji u sebe měla ubytovanou. Dvě (dávky) byly přes magistrát, ti lidé byli ubytovaní v domě s pečovatelskou službou města,“ upřesnila úřednice.