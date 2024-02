Jaký byl rok 2023 pohledem pražských hasičů? Téměř 12 tisíc událostí a přes 300 zachráněných lidí

Nejčastěji šlo o technickou pomoc, hasiči například odstraňovali popadané stromy při silném větru nebo otevírali byty lidem v nouzi. Vloni hasili zhruba dva tisíce požárů, které způsobily škodu přes 175 milionů korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký byl pro pražské hasiče rok 2023? Ohlédněte se v reportáži Marie Vítů

„Ve dvou třetinách těch požárů je způsobili lidé buď svojí nedbalostí, nebo úmyslně. Bohužel při požárech v Praze zemřelo devět lidí, 102 lidí se zranilo, my jsme zachránili přes 300 lidí a evakuovalo se bezmála 4000 osob,“ vypočítává mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Přibývá ale také požárů třeba od baterií elektrokoloběžek a elektromobilů. Například úplně první požár elektromobilu byl v podzemních garážích kancelářské budovy v Praze 2. Jednalo se o jeden ze složitějších zásahů.

„Tam byl zvláštní příjezd do garáží, on je to takzvaný výtah pro auta. To znamená, že auto musíte zase dostávat ven tím výtahem. U požárů elektroaut je důležité dostat ho po základním uhašení ven a začít ho dohašovat,“ vysvětluje Kavka.

Nová technika

Speciální batoh pro záchranáře začali používat hasiči v Královéhradeckém kraji. Jeho vývoj trval rok Číst článek

Hasiči také nakoupili větší počet nové a modernější techniky. Dohromady 43 vozidel a 13 kontejnerů, za které zaplatili zhruba 276 milionů korun. Jedná se třeba o klasické cisterny a speciální techniku, kterou budou letos postupně přebírat.

„Máme zde 50tunový jeřáb na těžké záchranné práce při zřícení budov nebo evakuační autobus, který se použije při požárech, kdy vyevakuujeme osoby z budovy a umístíme je dočasně v autobuse,“ popisuje ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Pražští hasiči plánují v letošním roce i rozšíření výjezdových stanic. Aktuálně jich mají dohromady deset a nová by měla vzniknout do konce tohoto roku v Praze v Březiněvsi.

Poslechněte si audio reportáže v úvodu článku.