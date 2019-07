Dvě třetiny únikových her mají bezpečnostní nedostatky, říkají hasiči po celorepublikové kontrole

Hasiči v Česku odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her, nejčastěji provozovny nebyly v souladu s pravidly požární ochrany. Více než polovina provozovatelů také neměla kolaudační rozhodnutí. Hasiči od konce ledna do května zkontrolovali 178 prostorů a zahájili s provozovateli 56 správních řízení. Další řízení vedou s provozovateli her stavební úřady. Aktualizováno Praha 11:13 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úniková hra. Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na tiskové konferenci to v pátek řekl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Na kontrolu objektů, kde se únikové hry hrají, se hasiči zaměřili poté, co na začátku ledna zemřelo pět dívek při hře v Polsku. Nemohly utéct před požárem, který v místnosti vypukl.

Úniková místnost je uzavřený prostor, ve kterém se skupina lidí snaží ve vymezeném čase řešit různé záhady, nástrahy a hlavolamy, aby tak našla klíč k východu. Tyto prostory bývají často tematicky upraveny. Podle Miklóse jsou třeba v obchodních centrech, ale i v suterénech obytných domů.

Prevence kvůli polskému neštěstí. Pražští hasiči budou kontrolovat provozovny únikových her Číst článek

V Polsku bylo po události zkontrolováno 511 provozoven a u 86 procent z nich byly nalezeny nedostatky, uvedl náměstek. Čeští hasiči proto podle něj byli připraveni na to, že ani výsledky kontrol v Česku nebudou dobré.

„Nicméně z pohledu kontrolovaného zájmu, tedy jestli se lidé dokážou dostat ven, jestli je tam úniková trasa, jestli je značená a podobně, výsledky nedopadly tak fatálním způsobem,“ řekl Miklós.

Zřízení pracovní skupiny

Hasiči u provozovatelů únikových her, kterým uložili, nebo ještě uloží pokuty, uskuteční další kontrolní prohlídky. Pokud majitelé stav nenapraví, přistoupí hasiči k dalším sankcím. Do budoucna budou hasiči s provozovateli her spolupracovat. Chtějí například, aby byli lidé před začátkem hry informováni o možných nouzových únikových cestách, podobně jako třeba v letadlech.

S majiteli objektů, kteří nepoužívali prostory v souladu s kolaudačním rozhodnutím, zahájily řízení stavební úřady. Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová novinářům řekla, že úřady vyzvou majitele ke zjednání nápravy, a pokud chyby provozovatelé her nenapraví, bude jim náprava nařízena.

Při únikové hře v Polsku vypukl požár, o život přišlo pět dívek Číst článek

Náměstkyně bude chtít od úřadů zprávu o výsledcích během letošního podzimu. Pokud bude potřeba, počítá Pavlová se zřízením meziresortní pracovní skupiny.

Neexistující evidence

Hasiči podle Miklóse zkontrolovali téměř všechny únikové hry v Česku. Protože ale nejsou hry nijak evidovány, museli si je hasiči sami vyhledávat na internetu. „Může se stát, že u některého provozovatele kontrola neproběhla. Nicméně budeme spolu s dalšími orgány státní správy pracovat na tom, abychom tyto činnosti dokázali lépe identifikovat, a budeme provozovatele motivovat k tomu, aby byli sdruženi do nějaké organizace,“ dodal.

Počet provozovatelů se podle něj v jednotlivých krajích velmi liší, nejvíce jich je v Praze a v Jihomoravském kraji.

Kontrolami po celém Česku reagovali hasiči na tragédii z počátku roku v Polsku. Pětice patnáctiletých dívek chtěla únikovou hrou v Koszalinu na severu země oslavit 4. ledna narozeniny jedné z nich. V areálu začalo hořet a dívky se udusily v místnosti, ze které se při hře měly dostat. Jeden muž utrpěl těžké popáleniny. Podle polských vyšetřovatelů byla bezprostřední příčinou požáru netěsná nádoba s plynem.