Osobnosti vyjadřují v krátkých videch podporu českým hasičům v Turecku. Popřáli Pavel i Čtvrtníček

Mezi prvními vzkazy, které přišly českému týmu hasičů do Turecka, byl ten od nastupujícího prezidenta Petra Pavla.

Čeští záchranáři v Turecku vytáhli ze sutin víc než 100 hodin po zemětřesení dva živé lidi Číst článek

„Zdravím všech 68 členů jednotky USAR do Turecka a zvlášť fenku Terezku. Ta poslední záchrana dvou lidí udělala radost nejenom rodinám zachráněných, ale i nám tady v Čechách. Chtěl bych vám všem popřát hodně sil do dalších dní a musím vám říct, že jsme na vás hrdí,“ říká ve videu nadcházející prezident Pavel.

Hodně sil popřáli zasahujícímu týmu i dobrovolní hasiči z Pyšel, mítostarostka obce a zároveň předsedkyně Státního úřadu pro jadernou energetiku Dana Drábová.

„Dobrovolní hasiči z Pyšel a místostarostka Dana Drábová zdraví český USAR tým do Turecka. Moc vám děkujeme za vaši neuvěřitelnou práci a přejeme vám hodně sil, pevné nervy a ať to všechno zvládnete,“ vzkázali ve videozáznamu.

Oheň a voda, hrdost a pýcha

Poděkování a podporu hasičům vyjádřili také herečky, herci a sportovci.

„Ahoj chlapi, hele, mně tady vedle hoří oheň v krbu, venku chčije. A tyhle dva živly jsou s hasiči vždycky spojené. Oheň a voda,“ začíná vzkaz pro záchranáře od herce a komika Petra Čtvrtníčka.

„Ale člověku občas nedocvakne, co vy všechno umíte, kde pomáháte a co vůbec všechno pro nás děláte. Ne jenom pro nás, jak je vidět teď, těch tisíce kilometrů tam. Ty v*le, já když to viděl, obrovský obdiv a dík...,“ dodává Čtvrtníček.

Povzbuzení a trošku lásky virtuálně zaslala záchrannému týmu také herečka Anna Geislerová.

„Kamarádi, pánové a dámy, chtěla bych vám jenom popřát odvahu, sílu a posílám vám povzbuzení, taky trošku lásky. Držte se, jsme na vás opravdu pyšní, velmi pyšní. Díky,“ říká.

Vzkazů, které vyjadřovaly hrdost a pýchu na české hasiče, bylo víc. Mezi nimi i ten od herce Hynka Čermáka.

„Zdravím vás, já moc nevím, co říct. Těžko pomoct v takových chvílích. Snad jenom už nikdy nebudete stejní, vrátíte se jiní. Nevím, jestli lepší nebo horší, ale já jsem třeba na vás pyšný,“ sděluje.



„Moc mě toho nenapadá, tady je každé slovo vlastně zbytečné. Snad vidět svět takový, jaký opravdu je, a přesto ho milovat. To je myslím, jakási forma hrdinství. A vy ho prokazujete. Myslím na vás, myslím na všechny lidi tam a jsem na vás hrdý,“ uzavírá Čermák.



Slova obdivu pro záchranáře měl i Martin Šonka, český akrobatický a bývalý bojový pilot vzdušných sil Armády České republiky.

„Zdravím všechny záchranáře do Turecka, díky za vaši tvrdou práci, kterou tam děláte, daleko od rodin. Riskujete tam pro druhé život, klobouk dolů. Jste borci,“ nechal se slyšet.



„Nikdo si tady asi nedokáže představit, jak těžké fyzicky a hlavně psychicky to tam máte. Takže vám přeji hodně štěstí, držte se a hlavně se v pořádku vraťte,“ zakončil svoji zprávu.

Pozdrav rovnou z nebe dostal český tým od herce Ivana Trojana. „Kluci drazí, moc si vážím toho, co děláte a jsem s vámi alespoň takhle. Váš Anděl Páně, ahoj a dík,“ zaznělo ve videonahrávce.

Mezi dalšími osobnostmi, které hasičům vyjádřily podporu byly i Aleš Háma, Matěj Ruppert, Veronika Arichteva, Vavřinec Hradílek, Klára Doležalová, Václav Noid Bárta, Jan Šťastný, Pavel Novotný, Dana Morávková a David Novotný.

Podpora v médiích

Nejenom herci, ale i novináři zaslali hasičům své vzkazy plné podpory.



Moderátor České televize Michal Kubal před oficiálním startem pořadu Události, komentáře, vyjádřil „jedno velké poděkování vám všem, dámo a pánové, za to, co právě teď děláte“.

V průběhu celého vysílání měl pak na klopě saka připnutou vlajku, jako výraz úcty k hasičům.

Rakouští a němečtí záchranáři pozastavili práce v Turecku. Reagují na bezpečnostní riziko Číst článek

„Vlajka tady bude pro mé hrdiny,“ řekl Kubal. „Tedy pro vás, za vás, za to, co děláte v těchto dnech, za to, čím si procházíte, protože myslím, že jenom málokdo, si to opravdu v téhle zemi dovede představit. Za to, že patříte k těm nejlepším na světě a taky za to, co děláte každý den, když jste tady doma. Takže díky a držte se.“

Hasičskému týmu zaslali vzkazy mezi jinými také Tereza Tománková a Pavlína Wolfová, moderátorská dvojice Gabriela Lašková a Petr Suchoň ze CNN Prima NEWS a Rey Koranteng z TV Nova.

Hasičský záchranný sbor si reakce lidí nemůže vynachválit. „Posíláme našim klukům do Turecka vzkazy podpory. Neskutečně jim to pomáhá. Děkujeme vám, že děkujete hasičům,“ uvedl na Twitteru.