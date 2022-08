Soustředíme se na udržení pozic, odhadovat, kdy bude uhašeno je předčasné, říká mluvčí ústeckých hasičů

Při hašení požáru v národním parku České Švýcarsko zasahovalo v neděli 780 hasičů na zemi hasičů a veškerá letecká technika, kterou mají k dispozici, tedy i 16 vrtulníků a pět letadel. Plochu, kde by mohlo hořet, se jim povedlo zmenšit asi o pětinu, tedy na 2860 hektarů. „Celou noc jsme střídali jednotky tak, abychom v pondělí ráno měli čerstvé síly,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Rudolf. rozhovor Praha 8:34 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hašení požáru nad Hřenskem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak situace vypadá teď ráno?

V současné době přeskupujeme síly. Opět navýšíme počet zasahujících hasičů, přes noc jsme je povolávali z celé České republiky.

Nyní zjistíme, kde se bez letecké techniky oheň znovu rozhořívá. A na tato místa se především zaměříme po celý den. Jakmile to bude možné, vzlítne letecká technika, a samozřejmě očekáváme přislíbenou pomoc z německé strany.

Předpověď počasí je, řekněme dobrá, tak věřme tomu, že letadla i vrtulníky budou smět vzlétnout. Z jakého důvodu se ten kouř nebo i plameny objevují tam, kde už se zdálo, že všechno uhašené?

To je zcela běžný jev u přírodních, především lesních pořád od požáru. Z důvodu vysokého naskladnění jehličí, humusu, který je velmi kyprý a vzdušný, dochází ke kořenovému hoření.

Jak vypadá situace v Českém Švýcarsku řekl Radiožurnálu mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Rudolf

Některá místa jsou nedokonale uhašena v době shozu či průjezdu pozemních jednotek. Pařezy již nedýmají, ale uvnitř je hmota ještě teplá a s vlivem vysokých teplot, sluníčka a větru se znovu rozhoří.

Tak jako když doma uvaříte táborák nedokonale a on vám znovu vzplane. Úplně stejný jev a je to naprosto běžná věc. My proto budeme, i po likvidaci požáru, několik týdnů místo monitorovat s pomocí z národního parku. Ta místa se i potom teoreticky mohou dohašovat v jednotlivých malých ohniscích.

Část evakuovaných se už vrátila domů. Bezpečno je teď ve Vysoké Lípě. Umíte odhadnout, kdy a za jakých podmínek se budou moct vrátit i další evakuovaní lidé?

Určitě se budou moct vrátit za podmínek jako ve Vysoké Lípě. Ale čas návratu do lokalit, které jste jmenoval v tuto chvíli zásahu ještě není možný.

Ono velmi pomáhá zjevně vysoké nasazení hasičů, kteří se přestali bránit a přešli do útoku. Povězte, přijedou další, nebo už je teď počet zasahujících hasičů dostatečný?

Celou noc jsme střídali jednotky tak, abychom v pondělí ráno měli čerstvé síly a také jsme navyšovali pomocí odřadu z celé České republiky přísun dalších jednotek.

Jaké plány máte pro následující hodiny? Bude porada, na které vyhodnotíte, co asi tak se bude dít.

Určitě se po poradě zaměříme na letecké zásahy v oblasti Křídelních stěn, na Malinový důl, na oblast Hlubokého dolu. Tam se nám podařilo před několika dny pomocí švédských letadel požár zastavit, terén je tam velice neprostupný.

My se pomocí lanové lezecké techniky vyvazujeme na svazích a slaňujeme do nižších míst. Pomocí motorových pil si klestíme cestu tak, abychom aspoň tu nejjednodušší nejlehčí mobilní techniku, myslím tím čtyřkolky a terénní automobily, mohli dostat na místo a zasahujeme tam. Hasiči zasahují i na této lanové technice. Mají hadice a snaží se prolévat ty špatně dostupné terény.

Mají hasiči dost jídla, pití? V minulých dnech jste říkali, že už je všeho dost. Potřebujete něco od dobrovolníků?

My si vážíme velice nabídky dobrovolníků. Na místě je dost pití i jídla. Nemáme se zásobováním vůbec žádné problémy.

Umíte odhadnout, kdy by asi tak mohl zásah hasičů na místě skončit?

V současné chvíli je ještě předčasné o ukončení zásahu hovořit. My se soustředíme na ty stále hořící lokality a na udržení pozic, které jsme získali. Je to opravdu moc brzo na odhadování.